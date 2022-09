Claudia Martín derrite con vaporoso body y piernas bronceadas

Luego de dejar huella como Mariana Villarreal en "Los Ricos También Lloran" (2022) y de estar preparando nuevos proyectos, la actriz Claudia Martín derritió a sus fans y a su nueva pareja, tras posar con vaporoso body y lucir sus piernas perfectas y bronceadas.

Fue a finales del mes de julio que Claudia Martín posó para la cámara en un ambiente de lujo e hincada sobre la cama de alguna habitación en tonos marrones, resaltando sobre las sábanas blancas, su sencillez y belleza.

La pose perfecta, su mirada verde, labios rosados, un nuevo look de cabellera más corta y la sensualidad con la que la actriz se lució, se conjugaron con el body negro de pechera rosada strapless, confeccionada en un vaporoso tul que la hizo ver de otro nivel.

Y con ello, Claudia Martín que posó para la cámara de Hugo Catalán, actor con el que compartió créditos en "Los Ricos También Lloran", no sólo lo derritió a él, sino que además, el histrión argentino Sebastián Rulli, también reaccionó a su belleza.

"Otra fotito @tumiradahacialaluz, pronto hacemos más @hugocatalan", se lee debajo de la postal, con la obligada reacción del actor con el que Claudia Martín lleva meses de relación sentimental, quien respondió con un: "Toda la vida".

Pero la también modelo, no sólo hizo reaccionar al gremio masculino, pues también otras famosas como Renata Notni, Elsa Ortiz o Andrea Portugal, prendieron fuego a la publicación y enviaron caritas con ojos de admiración.

Por su parte, el sitio telenovelero de Instagram @confesiones_de_famosos, también reaccionó expresando: "Que guapa Clau". Otros piropos que la actriz que acaba de cumplir 33 años el pasado 28 de agosto, se ha llevado, son: "Divinaaa" o "Muy guapa la beba".

"Belleza máxima", "La más linda", "Que hermosa", "Que chula estás", también forman parte de los halagos que ha recibido Claudia Martín, y entre tanto, hay quien le ha dicho que ya quiere ver su próxima telenovela, aunque todo parece indicar que se ha sumado al elenco de "Mujeres Asesinas 4" este 2022. "Guapísima!! Ya queremos otra novela tuya!!!", se lee. Un total de 32,721 corazones rojos y alrededor de 300 comentarios son los que inundan la publicación de la guapa actriz.

