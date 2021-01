Circulan fotos privadas de Mariana Seoane y se defiende

La actriz Mariana Seoane ha vuelto a incendiar las redes sociales, gracias a un material visual que circula la web; se trata de unas fotos privadas en las que la guapa intérprete lució su figura; mismas que causaron revuelo en su momento, pues a pesar de que no es un material nuevo, han vuelto a incendiar las apps más concurridas.

Fue en 2018 cuando estas imagenes empezaron a ser difundidas por los internautas y hacekrs, en las que Mariana Seoane -también actriz de telenovelas-, luce secándose el cabello en el baño de un gym, tras haber hecho su rutina de ejercicios.

Y tras mostrarse envuelta en una toalla de la cintura para abajo y sin sostén, por supuesto, Mariana Seoane, desató la curiosidad de propios y extraños por querer apreciar el cuerpo de "La Niña Buena", aunque desde ese entonces, pasó de ser la niña buena, a la mujer seductora.

En aquellos entonces, fue la propia Mariana, quien aclaró que ella no había publicado dichas fotografías y el hecho generó molestia entre los fanáticos de la artista, por lo que pidieron que no se siguieran filtrando más.

Pues en una entrevista para medios nacionales, Seoane se cuestionó: "¿Qué hago?, ¿me enojo? ¿Me arruino el día? Fue una invasión a mi privacidad porque estaba secándome el cabello en el gimnasio y a quién le echo la culpa, pues no sé".

Además, supo que como figura pública que es, está expuesta a cualquier situación en redes sociales y medios de comunicación:

"Cuando vi mi foto no me asusté y dije: 'bueno, pues ya, lo tomo así porque no estaba haciendo nada malo. Pensaban que me iba a poner mal, pero no. Lo he tomado bien, estoy dando la cara, mañana ya no va a ser nota, de eso se trata, ¿para qué hacerlo más grande?".

Aunque por otro lado, le encanta lucir su figura física, pues en su última publicación en su cuenta oficial de Instagram publicó una recopilación de imágenes en las que sale luciendo figura de infarto con dimimutos outfits y mostrando sugerentes poses.

Sin embargo, ha sido este primer mes del 2021, que han vuelto a salir a la luz, lo que a la cantante parece tenerla sin cuidado, pues además de haber aclarado el asunto desde el 2018, la actriz está atendiendo una situación mucho más importante en su vida como es la muerte de la madre de su amigo, el actor Julio Camejo, a la que le ha hecho un homenaje con un vídeo que el actor le envió hace tiempo, mismo que se puede ver en su perfil personal.