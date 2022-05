Cinco looks con los que Maribel Guardia no le pide nada a Aracely Arámbula

Desde que la actriz Maribel Guardia debutó en cine y televisión durante la década de los 80's, se ha posicionado como una de las actrices más envidiadas del medio artístico, debido al cuerpazo que posee; y ha demostrado, que pese a que es muy su amiga, no le pide nada a Aracely Arámbula, quien debutaría en los melodramas junto a la costarricense en 1994 en "Prisionera de Amor".

Son infinidad de outfits, con los que Maribel Guardia ha dejado 'de a seis' a sus millones de fanáticos, pues es como los buenos vinos: entre más edad tiene, mejor se pone y luce. No obstante, los siguientes, son algunos de los looks con los que la actriz se llevaría de calle a Aracely Arámbula y a muchas más, a sus 62 años de edad.

Pues durante la temporada de primavera 2022, Maribel Guardia ha optado por lucir decenas de vestidos y otros outfits, con los que sigue impresionando a sus seguidores que suman más de 7.6 millones en Instagram, red social en la que costarricense ¡no para de sorprender!

Lee también: Shortcito de orquídeas y otros outfits de Maribel Guardia ideales para lucir en primavera

Maribel VS 'la Chule'

Llegado el mes de mayo, la actriz de "El Tenorio Cómico" (2022), empezó luciendo sus atuendos para todo tipo de ocasión, con los que sin duda, no le pide nada a famosas como Aracely Arámbula, quien pese a tener un cuerpazo y una belleza sinigual, se ha visto opacada varias veces por su amiga que además le lleva 16 años de vida.

Uno de los más coquetos, pertenece a un conjunto de top y fadita de olanes de fondo blanco, estampado con hojas de color azul celeste -ideal para un día de playa o piscina-, que lució de perfil y descalza desde el balcón de su recámara. "Celebra cada día de tu vida como si fuera el último #jueves #alegria #actitud #agradecida #look @boga_boutique_mr", escribió la actriz.

Lee también: Cinco bañadores con los que Aracely Arámbula demuestra que es la más sexy a sus 46 años

Otro más, es un vestido de gala que utilizó para asistir a la primera edición de los Latinos Business Awards en Santa Bárbara, California, EE.UU., el pasado fin de semana, luciendo toda perfección en un outfit entallado confeccionado en una tela color piel con vivos color azul turquesa y flecos por todo el vestido.

El tercer look que la madre de Julián Figueroa lució el pasado martes 24 de mayo, empezando con el pie derecho la semana, fue un vestidito color verde esmeralda de botones al frente, zurcido en el busto y sin mangas, con cenefa de flores y zapatos transparentes de suela y tacón cuadrado blancos. "Para ser felices hay que eliminar dos cosas, el temor de un mal futuro, y el recuerdo de un mal pasado. Vive intensamente este tiempo presente", expresó esta vez, logrando más de 42,800 reacciones de sus seguidores.

Un jumpsuit de pantalón tipo palazzo y un escote inusual, la también esposa del abogado Marco Chacón, no tuvo reparo en mostrar otro de sus outfits, en una pose que a los 62, no cualquier mujer puede hacer, que es en cuclillas. Y luciendo espectacular, expresó: "Con la boca se tropieza más seguido que con los pies".

Y el último de estos, compartido este jueves, obedece a un conjunto de blusa tipo top que deja ver su abdomen ¡de infarto! y una ajustada falda a la cintura que resalta sus caderas. Lo que confirma una vez más que Maribel Guardia se lleva de calle a 'la Chule' y a muchas féminas más del medio del espectáculo.

"#feliz #jueves. No hay cielo sin tempestades ni caminos sin accidentes. No tengas miedo de vivir la vida TEN MIEDO DE NO VIVIRLA INTENSAMENTE", sugirió esta vez, la mañana de este jueves; lo que ya ha generado 7,695 corazones rojos y 175 comentarios.

Y aunque Aracely Arámbula se ha encargado de mantener cautivos a sus más de 6.2 millones de seguidores en Instagram, incluyendo a Maribel Guardia, es un hecho que la costarricense está mejor que ella y que muchas, que no se sabe si pasados los 60 años, tendrán la misma figura que la actriz posee.

Síguenos en