Cinco bañadores con los que Aracely Arámbula demuestra que es la más sexy a sus 46 años

Desde que la actriz Aracely Arámbula incursionó en el mundo de la farándula hace casi 30 años, ha brillado una y otra vez con cada proyecto, y desde hace tiempo, gracias a su incursión en las redes sociales, en las que ha demostrado que es una de las artistas más sexys, como lo hizo a través de una serie de publicaciones, luciendo una colección de cinco bañadores con los que presume que sigue teniendo "power" a sus 46 años.

Unas de las formas más efectivas de estar en contacto con su público, son sin duda, las redes sociales, por ello, Aracely Arámbula las utiliza para de paso, lucir sus curvas y belleza con cada post que hace. Y es precisamente de ello, que sus fans han aprovechado la tecnología para crear, a partir del contenido que sube 'la Chule', vídeos dedicados a ella misma, en los que se le ve luciendo ¡prendas de infarto!

Y es que, para nadie es un secreto que Aracely Arámbula gusta de lucir una y otra vez, su exquisita figura, ya sea con vestidos de coctel o de gala que son confeccionados entre transparencias y brillos, o sus atuendos más encantadores como los que ha utilizado en las telenovelas como "La Doña" (2016-2020) de Telemundo.

Lee también: Aracely Arámbula se despoja de lo que le estorba y coquetea a Uriel Santana

Cuerpo de Diosa adornado por diminutas prendas

¿Y qué decir de los bikinis que la actriz luce en redes sociales? No ha sido una ni dos, si no varias veces la que Aracely Arámbula ha adornado su escultural cuerpo con diminutas prendas que obedecen a los bañadores más diminutos y atrevidos, no por nada, la han llamado "sexy" más de una vez en la web.

Y la temporada de verano, cuando el termómetro marca las temperaturas más elevadas y el sol se manifiesta en su máximo punto y esplendor, es cuando la también cantante, ha aprovechado el momento para lucirse con dichos outfits playeros que siempre cae bien lucirlos en piscinas y/o la playa.

Lee también: Aracely Arámbula posa en modo Barbie en portada de revista y se vuelve tendencia

Bikinis para mujeres de 40

Además, la ex de Luis Miguel y la ¿ahora novia? del fotógrafo Uriel Santana, ha servido de inspiración para las féminas que buscan lucir cuerpazo en bañador en la playa o en la piscina en reuniones con amigos y/o familiares, por lo que muchas podrían acoplarse al estilo de la actriz que está de vuelta en Televisa.

Y en este tipo de publicaciones que son una recopilación de cada postal publicada por ella misma, los cientos de fans, crean nuevas publicaciones como vídeos, en los que se puede ver a Aracely Arámbula lucir su figura.

Entre estos figuran, un bikini a rayas color azul turquesa con negro, uno verde esmeralda y el clásico que no falla, que es un diseño color verde limón con el que anunció su tema "Malas Noticias" en 2020. Los bañadores tejidos pero con los que deja muy poco a la imaginación, también forman parte del repertorio de bikinis y bañadores de 'la Chule'.

La lencería en tonos rojos o negro con la que ha cautivado a los televidentes en "La Doña", también forman parte de ese repertorio y por tanto, Aracely ha provocado los comentarios más fogosos y atrevidos con cada uno de estos outfits.

Más recientemente, la próxima protagonista del remake de "La Madrastra" de Televisa, apantalló a sus fanáticos y uno que otro famoso, tras lucir abdomen de diez y cadera con un bikini rojo, en su casa de Acapulco, Guerrero, México, la vez que celebró el Día de San Valentín, arrancando suspiros a sus más de 6.2 millones de seguidores en Instagram.

Síguenos en