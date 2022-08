Chulean a Marjorie de Sousa y a Ariadne Díaz tras lucir piernón en minifalda

Luego de años de éxito como actrices de telenovelas, recientemente chulearon a Marjorie de Sousa y a Ariadne Díaz tras lucir piernón en minifalda. Y aunque hasta el momento no han compartido créditos en algún proyecto televisivo, su aparición juntas se debe participación en la obra de teatro "Perfume de Gardenia" en 2013.

En la puesta en escena que fue la competencia de "Aventurera" producida por varios años por la finada actriz Carmen Salinas y con más de una decena de actrices protagónicas. Y aunque hubo cambios de actores también en ese musical, en 2013, Marjorie de Sousa dio vida a Gardenia Peralta -la protagonista-, mientras que Ariadne Díaz interpretó a Yolanda.

"Perfume de Gardenia" es una obra de teatro escrita por Francisco Oyanguren y relata la historia de Gardenia Peralta, una joven talentosa que es reprimida por su malvada tía Sonia Robles. No obstante, más allá de la ficha técnica y de quienes se encontraban detrás de bambalinas, el atractivo artístico rebasaba todos los límites y superó las expectativas, pues la belleza de este par de actrices y otras más que figuraron en el escenario en vivo y a todo color, era innegable.

Lee también: Marjorie de Sousa enternece con vídeo del pequeño Matías cantando con ella

Imágenes sobre esta puesta en escena hay muchas, pero la fanpage (página de fans) número uno de la rubia venezolana de Instagram, se encargó de reunir su belleza junto a la de la actriz mexicana en una sola postal, en la que ambas aparecen luciendo piernón y en minifalda frente al público, hace nueve años.

Cabareteras y/o cigarreras, era el término que se les adjudicaba a las chicas que servían en un cabaret a los asistentes, y para vender más, vestían algo sexy y hasta provocativas. Y esa es precisamente la pinta que lucen Marjorie de Sousa y Ariadne Díaz en la instantánea.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Aunque la postal es de hace nueve años, en la que ambas actrices aparecen luciendo sus atributos al máximo y su innegable belleza, fue replicada por el mencionado sitio debido a que el pasado 16 de agosto fue el cumpleaños número 36 de la protagonista de "Vencer la Ausencia" (2022), producción de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión.

Los sousáticos, como se ha autodenominado el perfil más fan de de Sousa, escribió una especial dedicatoria para Díaz: "Feliz Cumpleaños @ariadne_diaz" y tras ello, los comentarios de los seguidores de la página y fans de este par de actrices, se leen: "Muy guapas", "La pura belleza", "Bellísimas" o "Hermosas".

Victoria Robles goza de éxito en el "Cabaret Mamboo" hasta que su marido fallece y su hermana Sonia Robles la despoja de sus bienes y el Cabaret. Años después Victoria queda en el olvido y su hija Gardenia trabaja como mesera junto a su amiga Yolanda bajo las órdenes de su tía Sonia. La nueva estrella Miranda Mour ayuda a Gardenia para que pueda triunfar en el escenario, mientras encuentra el amor en Ricardo Cordero, prometido de la malvada Mercedes, hija de Sonia.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!