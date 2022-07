Christian Nodal decepciona a fan al no cumplirle promesa, lo exhiben

De nueva cuenta Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán, en está ocasión el cantante del regional mexicano fue exhibido por una fanática, a quien supuestamente le hizo una promesa que no cumplió.

Recordemos que recientemente el ex de Belinda se volvió tendencia en las redes sociales al cumplir una promesa que le hizo desde niño a un profesor; le regaló el vehículo de sus sueños por lo que millones de usuarios aplaudieron el noble gesto de Christian Nodal, sin embargo, tras viralizarse está acción, una joven fanática se mostró decepcionada del cantante y lo exhibió por no cumplirle promesa.

Fue durante una entrevista con el programa “De primera mano”, que Brenda Acuña señaló que el cantante del regional mexicano prometió hacerse cargo de los gastos de unas operaciones de su madre Rosalinda, quien padece un tumor cerebral, sin embargo, ya nunca le respondió y hasta la bloqueó de sus redes sociales.

El caso de Linda se hizo viral por lo que Christian Nodal, según cuenta Brenda, se contactó con ella a través de sus redes sociales en donde le prometió en un momento darle un millón de pesos para que pagara dos de las tres cirugías que la adulta necesitaba. De acuerdo a la versión de la joven, el intérprete de Botella tras Botella le explicó que un amigo de él, llamado Rulo se iba hacer cargo de darle el dinero.

“Yo no le manejé desde un principio cuánto era la cantidad o cuántas eran las cirugías, yo simplemente le dije que mi mamá tiene un tumor cerebral y posiblemente son tres cirugías dependiendo cómo se avance. Es cuando dice ‘yo puedo darte un millón de pesos’, él fue quien me ofreció”, dijo Brenda frente a las cámaras del programa De primera mano.

Brenda aseguró que todo lo que Chistian Nodal le había prometido cuando anunció los planes de su boda con Belinda, pues ya no dio señales de vida e incluso la bloqueó de sus redes sociales. “Enseguida nos enteramos del anillo de Belinda. Me decía ‘no estoy’, ‘para después de tal fecha’, de repente ya no contestó. Yo le seguía escribiendo por mensaje directo al Twitter, le mandaba fotos de cómo iba mi mamá o un video de muchas gracias. Llegó un punto en que me di cuenta que nos bloqueó, de la noche a la mañana”, contó la joven.

Pese a que Christian Nodal no cumplió su promesa, tanto madre como hija agradecieron el hecho de haberlas volteado a ver aunque no las pudo apoyar, pues según Brenda esto le dio esperanzas para seguir luchando. “Yo le agradezco a él que haya volteado a vernos y tampoco es exigirle. Siempre he dicho que das lo que eres y lo que tienes en el corazón. Él volteó a vernos y por alguna circunstancia no lo hizo. Le deseo muchas bendiciones y sé que tiene luz en su corazón”, indicó Rosalinda.

¿Quedó mal con buena causa? Christian #Nodal decepciona a fan al no cubrir gastos de mujer con tumor. Ella da su versión de los hechos#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/cQjroBINIO — De Primera Mano (@deprimeramano) July 18, 2022

