Chrissy Teigen y John Legend se tatúan el nombre Jack, el bebé que perdieron

Fue a penas el pasado 1° de octubre que el matrimonio de John Legend y Chrissy Teigen sufrían la pérdida de su tercer hijo, quien tras tener una edad de cinco meses de gestación presentó un desprendimiento parcial de la placenta que se complicó por diversas hemorragias que su madre sufrió, por lo que los doctores no pudieron salvarlo.

En consecuencia, y por el inmenso amor que los famosos padres le tienen a sus pequeños hijos, quisieron recordar a Jack, como se llamaría el bebé, por lo que decidieron tatuarse para siempre su nombre. Por su parte, fue Chrissy, quien en su cuenta oficial de Instagram, habló sobre el pequeño bebé que no pudo lograrse dentro de su vientre:

"Nunca decidimos los nombres de nuestros bebés hasta el último momento posible después de que nacen, justo antes de salir del hospital. Pero nosotros, por alguna razón, habíamos comenzado a llamar Jack a este pequeño en mi vientre. Entonces él siempre será Jack para nosotros. Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre".

Así mismo, la modelo de 34 años expresó su tristeza por no haber podido proveerle de lo que necesitaba Jack para sobrevivir:

"Para nuestro Jack, lamento mucho que los primeros momentos de tu vida hayan tenido tantas complicaciones que no pudimos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos", escribió.

También, la orgullosa madre del bebé, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía en al que se ve el nuevo tatuaje justo arriba de su muñeca derecha el nombre de Jack junto a los de Luna y Miles, sus primeros dos hijos.

Por su parte el tattoo artist, Winter Stone, compartió en su cuenta oficial de Instagram la imagen de los tatuajes, cuya descripción se lee: "@chrissyteigen @johnlegend mi corazón está con ustedes. Les mando todo mi amor".

Por otro lado, la modelo dejó muy claro que no le importaban para nada las críticas por haber publicado esas imágenes tan fuertes, tras haber perdido a su bebé.

"No puedo expresar lo poco que me importa que odien las fotos, que poco me importa que sea algo que no hubieran hecho ustedes. Lo viví, elegí hacerlo y, más que nada, estas fotos no son para nadie más que para las personas que han vivido esto o tienen la curiosidad de preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan".

Y tras vivir el doloroso aborto, Chrissy compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece llorando en el hospital. La imagen, por supuesto causó gran revuelo por la imagen tan desgarradora que presentaba la modelo:

"Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós. Jack simplemente no sobreviviría a esto y, si continuaba, yo tampoco. Habíamos probado bolsas y bolsas de transfusiones de sangre, pero con cada una de ellas parecía que no hubiéramos hecho nada en absoluto. Una noche, tarde, me dijeron que sería hora de dejarlo ir por la mañana. Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, sin poder respirar con mi propia increíblemente profunda tristeza".

