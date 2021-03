Chiquis Rivera se olvida del qué dirán y presume exuberante retaguardia desde el gym

Sin miedo al "qué dirán", la controvertida cantante Chiquis Rivera, presume exuberante retaguardia desde el gym, así como la cinturita que ha logrado, gracias a su fuerza de voluntad para asistir al gym a hacer los más extenuantes ejercicios.

Y aunque no ha dado cuenta de ello en sus redes sociales, sí lo ha hecho su fanpage (página de fans) @chiquisriveraonline, en la que se ve a Chiquis Rivera haciendo ejercicio al cien, mientras se escucha de fondo "Body" de la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.

"A darle @Chiquis... Repost from @chiquisketo: @chiquis Workout Motivation that you can do straight from using just dumbbells and your own beautiful body. Try 10-12 reps of each exercise you see. Workout by @sarahkoudouzian #chiquisketo #chiquis #workout #fitness #chiketo", se lee en el pos de la noche del pasado martes.

Lo que en Español significa: "A darle @Chiquis... Vuelva a publicar desde @chiquisketo: @chiquis Motivación para entrenar que puede hacer directamente usando solo mancuernas y su propio cuerpo hermoso. Intente 10-12 repeticiones de cada ejercicio que vea. Entrenamiento por @sarahkoudouzian.

Y para lograr esas exuberantes curvas, la hija de Jenni Rivera, acostumbra a comer "sano" con su ya conocido sitema de comida Keto, con el que combina los alimentos lo más sano posible sin quedarse con hambre y por supuesto, logrando tener esas curvas que delinean su cuerpo.

Vestida toda de negro con unos entallados leggins para hacer ejercicio, y con el cabello recogido con una coleta de caballo, Chiquis causó sensación en el gym con las rutinas más extenuantes para ejercitarse y quitar esos kilitos de más. Entre aparatos, cardio y kickboxing, la ex esposa de Lorenzo Méndez, tiró todo el estrés y al mismo tiempo se divirtió con sus instructores.

Y al ver a la intérprete de "Horas extras" (2018) hacer esas rutinas nada amigables, hubo quien literalmente le echó porras: "Eso mi chin**na tú dale duro, mientras las viejas criticonas están sentadas en sus sillones viendo novelas, sin hacer nada por su físico, solo sirven para criticar".

Otra de las fans, al ver lo que Chiquis se esfuerza, escribió: "Do you have a trainer or are you killing it on your own???" (¿Tienes un entrenador o lo estás matando por tu cuenta?). "Damn! She looks good" (¡Maldición! Ella se ve bien), fueron algunos de los comentarios que de hicieron presentes en la fanpage de Chiquis Rivera. Al momento, el clip tiene un total de 8,714 likes y 118 comentarios.