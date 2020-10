Chiquis Rivera se defiende llorando: 'Nunca fui una esposa infiel'

Ante el escándalo ocasionado el pasado fin de semana en la Ciudad de México, cuando Chiquis Rivera fue captada por las cámaras de "Suelta la Sopa" con un empresario jaliciense llamado Jorge Cueva, alias 'Mr. Tempo', en un plan romántico, las especulaciones y burlas hacia Lorenzo Méndez, aún esposo de Rivera, no han parado.

Fue a su llegada a la Ciudad de Los Ángeles, que esta mañana, Chiquis declaró en el aeropuerto, por primera vez ante la prensa estadounidense y extranjera lo que está pasando en torno a su vida personal y sentimental, sorprendiendo a sus seguidores y medios de comunicación.

La intérprete de "Quisieran tener mi lugar", explotó ante las cámaras y micrófonos y rompió en llanto al hablar de su situación, aunque dijo que no quería hablar del tema por tratarse de su vida personal, además de que no le debe explicaciones a nadie y por si fuera poco, es una mujer soltera.

"Deste que anuncié mi separación el pasado 16 de septiembre dije que no quería hablar de los detalles por respeto. Esto paso, yo tengo casi cuatro años conociendo a Jorge, no nos habíamos hablado en mucho tiempo y después de una semana platicando de negocios... -no había planes de esto-, pero yo sé que le gusto, me lo dijo de frente pero el sabe que estoy en un proceso y respeta eso y nos estamos danto tiempo... tiempo al tiempo".

Por otro lado, aseguró que nunca le fue infiel a su aún esposo Lorenzo Méndez de quien se separó físicamente el pasado mes de septiempre y con quien en mayo, se especuló que Chiquis lo corrió de su casa.

"No fui infiel... jamás en la vida y Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación; yo, por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles".

Una de las reporteras presentes le dijo que la veía muy dolida y asumiendo el hecho, Chiquis aseveró:

"Estoy muy dolida... pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara... Pero me duele que quieran voltear las cosas y eso no se vale, eso está muy mal y por eso estoy aquí, enfrente de ustedes, porque no se vale que quieran voltear las cosas y que digan que yo fui una infiel porque eso no es cierto y él [Lorenzo] lo sabe".

Por otro lado dejó claro que en dos días queda legalmente divorciada, pues el trámite ya se encuentra en los juzgados desde hace tiempo.

