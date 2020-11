Chiquis Rivera revela por qué decidió divorciarse de Lorenzo Méndez

Luego de casi un año de estar casados, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sorpendieron al anunciar el pasado mes de septiembre que su matrimonio llegaba a su fin. En medio de especulaciones, dimes y diretes, por fin, la pareja aceptó que se estaba separando. Luego de unas semanas de que el tema se tratara con total hermetismo, el primero en hablar fue Lorenzo Méndez.

Fue durante una entrevista con Tanya Charry del programa de Univisión, El Gordo y la Flaca, que el cantante de música de banda habló por primera vez de los detalles que acabaron con su matrimonio. El ex esposo de la hija de Jenni Rivera confesó algunas situaciones que detonaron el divorcio.

Durante la charla, el cantante confesó a Charry que el pasado mes de junio, él tuvo que internarse por voluntad propia en un centro de rehabilitación ya que sus adicciones se habían hecho presente de nuevo en su vida. Por lo que se aisló por un mes. Y a su regreso, empezaron las peleas y discusiones con Chiquis.

Méndez también indicó que los planes personales de él no estaban en el plan de vida de Chiquis Rivera, además de que en su matrimonio hubo muchas mentiras y faltas de respeto. "Fueron muchas cosas. Yo creo que inseguridades, falta de respeto, mentiras; hubo diferencias. Mi vida no estaba cuadrando, encasquetando con sus planes; los planes míos, planes personales, sueños míos, metas mías no estaban en su plan de vida", dijo el cantante del regional mexicano.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, también contó que fue Chiquis Rivera quien tomó la decisión de separse y no como ella lo dijo de que había sigo mutuo acuerdo, pues él tenía la esperanza de salvar su matrimonio pero aparentemente ella ya no quería saber de él.

"Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo y en realidad no, yo soy una persona que siento que mi amor se merece, pero ella me dijo, después de dos días, que era mejor separarnos. Me acuerdo que lloré y le di un beso en la frente y le dije 'vamos a estar bien'. Agarré lo más que pude de mis cosas y me fui a Texas. Pasan estas semanas, yo tratando de dar espacio, pero yo creo que en su corazón ya era definitivo", dijo.

Ante estás declaraciones, la hija de Jenni Rivera no se quedó callada y durante una entrevista al programa de espectáculos, Ventaneando dio su versión de porque su matrimonio llegó a su fin. La cantante aseguró durante la entrevista que ella lo que deseaba era cuidar al cantante y evitar que se metiera en problemas, pero tal vez esto fue un error el cual le dejó un aprendizaje.

"Quizás mi error fue querer cuidarlo, querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio", mencionó.

La hija de Jenni Rivera aseguró que su ex pareja siempre tendrá un lugar en su corazón y siempre tendrá su apoyo. "Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante", finalizó.

