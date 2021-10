Chiquis Rivera presume que tiene un makinón y le dicen: 'Pura carne de puerco'

La hija de Jenni Rivera, Janney Marín mejor conocida como Chiquis Rivera, volvió a robar reflectores tras viralizarse un video en el que presume que tiene un makinón motivo por el que acaloró a sus millones de seguidores de las redes sociales pero también sus haters estallaron.

Luego de deslumbrar en Nuestra Belleza Latina con un elegante vestuario, Chiquis Rivera vuelve a ser noticia en las redes sociales tras presumir a través de sus historias de Instagram de que está hecha. Fue poco antes de tomar un vuelo que la famosa compositora y cantante acaloró a sus millones de fanáticos con su makinón.

En la grabación se ve a la intérprete de Mi Problema en un aeropuerto mientras luce un conjunto deportivo de color negro, el cual resaltaba perfectamente su figura, mientras que en un momento, un hombre se le acerca y le coloca una etiqueta roja, simulando ser carga pesada.

En tono de broma, Chiquis Rivera asegura que goza de un trasero prominente, mientras se da unas palmadas en su retaguardia para que todo quede claro. "#Chiquis presume que su trasero es heavy, como una carga pesada", se lee en el perfil que retomó el video de la famosa de 36 años.

Como era de esperarse, el video de la ex de Lorenzo Méndez dividió opiniones en las redes sociales; mientras unos aplaudieron el buen sentido del humor de la famosa, otros no dudaron en atacarla con comentarios un tanto ofensivos.

"Cuando no tienes nada bueno que presumir", "Tu cuerpo es exajerado", "Le daremos una gran dieta Sra", "Vulgar esta tipa, ya no sabe que hacer para llamar la atención. Cada día está peor", "Creo que su trasero es operado", "Tristemente lo que tiene de trasero le falta de cerebro, en ese mundo todo es solo eso, híper sexualización,drogas sexo y alcohol!! No", "Pura carne de puerco", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Cabe mencionar que constantemente Chiquis Rivera se vuelve tendencia en las redes sociales. Recientemente dio de qué hablar hace unos días tras compartir en Instagram unas fotografías en las que luce un atrevido body negro, unas mallas de red y unos botínes blancos, atuendo con el que resaltó sus prominentes curvas y espectaculares piernas.

“Quizás no soy de tu agrado, pero gracias a Dios, para el amor propio no es requisito”, escribió la integrante de la dinastía Rivera junto a las fotografías con las que causó todo un revuelo en las redes sociales.

