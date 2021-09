Chiquis Rivera presume porque trae loquito a su novio; baila sin prenda

Con su figura de infarto, Chiquis Rivera, de nueva cuenta volvió a robar las miradas de sus millones de seguidores de las redes sociales al bailar a ritmo de Baila Así, su más reciente tema que grabó junto a Play-N-Skillz, Becky G y Thalía.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Chiquis Rivera presumió porque trae loquito a su novio, Emilio Sánchez, quien es fotógrafo de Becky G, pues compartió un video en el que realiza unos sexys movimientos de cadera con los que dejó boquiabiertos a muchos de sus fans.

Y es que no sólo fueron los movientos de cadera los que acapararon la atención de sus casi cinco millones de seguidores de Instagram, si no la prenda que usó para bailar a ritmo de Baila Así; un jumpsuit de color negro; prenda que terminó traicionando a la ex de Lorenzo Méndez, pues dejó ver más de la cuenta al dar una sensual vuelta, dejando ver que le hacía falta la prenda interior.

"Como cuando te preguntan: “Por qué lo traes loco", escribió la hija de Jenni Rivera en la descripción del video en donde mueve su voluminosa retaguardia. Como ya es costumbre, el video y el mensaje de la intérprete de Mi problema causaron toda una controversia en las redes sociales, mientras unos le aplaudieron a la famosa otros se le fueron a la yugular, al manifestar que ha a falta de talento tiene que posar sin prendas interiores para llamar la atención.

“Eso es negro o transparente”, “ El que no enseña, no vende”, “Muy trasluciente”, “A falta de talento debe enseñar las nal...”, “ Jajaja puras pinches gelatinas traes y la verdad si q te vez bien pinche ridicula”, “Con ese culooteeee lo tienes locoo”, “Se le olvidaron los calzones”, son algunos de los comentarios en la publicación de Chiquis Rivera.

Cabe señalar que últimamente la cantante ha sido tema de conversación en las redes sociales luego de que circulara que se había hecho una lipo, rumor que ella misma salió a desmentir y explicó que su visita al cirugano era para ponerse de nueva cuenta los implantes de senos.

"No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida", aclaró sobre su visita al médico. "No se crean todo lo que dice esta gente. No me puedo tomar una foto con nadie".

Recientemente Chiquis Rivera también se volvió tendencia en las redes sociales luego de que su abuela materna, Doña Rosa Rivera confesara que Lorenzo Méndez ex de la cantante la había golpeado, motivo por el que Janney se habría divorciado del vocalista de La original banda el Limón.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, narró doña Rosa Rivera para su canal de cocina de YouTube.

