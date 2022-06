Chiquis Rivera presume cinturita de avispa en bañador invisible entre sus curvas

La hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, se encuentra más que feliz por los drásticos cambios que ha logrado en su cuerpo con dieta, ejercicio y porque no con algunos tratamientos estéticos. Recientemente la famosa elevó la temperatura de sus millones de seguidores al presumir su cinturita de avispa en un atrevido bañador de hilo.

Tras sorprender en unas anteriores publicaciones en Instagram, ahora la intérprete de Abeja Reina aprovechó que se encontraba en un spa para demostrar lo orgullosa que está consigo misma tras lograr perder peso. Además Chiquis Rivera no perdió la oportunidad para deleitar a sus millones de fanáticos al posar con un bañador de hilo, prenda invisible entre sus curvas y con la que además expuso al máximo su espectacular figura.

"Tratamiento de hielo de café", escribió Chiquis Rivera junto a un video que colocó en Instagram y en el que aparece frente al espejo y luciendo su cinturita de avispa. El cambio que ha obtenido a lo largo de los meses la hija de Jenni Rivera es impresionante por lo que sus fans no dudaron en llenarla de halagos.

Lee también: Al igual que Verónica Castro, Lucía Méndez admite que usa filtros

Sin embargo, y como ya es costumbre, no todos aplaudieron el esfuerzo de la ex de Lorenzo Méndez, y hubo quienes se le fueron encima por exhibirse de esa forma; con ese bañador invisible que parece que no trae nada y que se pierde entre sus voluminos encantos.

"Muy buen cirujano", "Me encantas", " Si le funcionaron las lipos", "Lo que se quitó de panza se lo puso de nalgas o algo raro esta se le miran las nachas verdes moradas o quien sabe como“Esta toda morada, eso es de una lipoescultura”, “Y desde cuando bajar de peso y hacerse una lipo significan lo mismo”, “Me encantó su operación, pero la piel de naranja está de 1000”, fueron algunos de los comentarios en la publicación de la hija de Jenni Rivera.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera también compartió el mismo video en sus historias de Instagram en donde especificó que la técnica que realiza “ice sculpting”, le ha ayudado bastante a eliminar el exceso de grasa, además de que le ha reafirmado su piel. “Me ha ayudado mucho a volver la piel mas tersa, mejorar la circulación y romper la grasa, especialmente alrededor de la cintura y los muslos”, fue el mensaje que compartió la cantante.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Debido a las constantes críticas que recibe por su físico, Chiquis Rivera, decidió hacer un cambio en su físico pese que siempre aseguró que las críticas salían sobrando. Evidentemente, la cinturita de avispa que se carga ahora no sólo la ha logrado a base de cremas y masajes, pues la famosa constantemente comparte con sus fans que se ha vuelto muy disciplinada en el ejercicio, aunque este no la ha ayudado como ella quisiera.

“Si tienes un trasero grande y muslos grandes, ya sabes cómo es. Y yo he sido así así toda mi vida. He estado llevando shorts últimamente porque me siento más confiada. Porque he estado haciendo mis tratamientos de hielo pero también porque he estado usando mi crema anticelulitis. Si eres consistente te va a funcionar” expresó la intérprete de Paloma Blanca en sus historias de Instagram.

Síguenos en