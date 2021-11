Chiquis Rivera presume cero rollitos y perfecta figura con disfraz de Halloween

Chiquis Rivera vuelve a ser la comidilla en las redes sociales al disfrazarse de una poderosa mutante Mystique para celebrar muy a su manera Halloween. A diferencia de otras publicaciones a la hija de Jenni Rivera le llovieron los piropos por dejar al descubierto su perfecta figura.

La intérprete de Mi problema arrasó con su disfraz en Halloween y se volvió toda una sensación en las redes sociales al compartir una sesión de fotos en Instagram en las que aparece como toda una Mystique de X-MEN, disfraz para cual sometió a su perfecta figura a la técnica de "body paint".

Usando sólo una tanga, mientras que sus pechos fueron cubiertos con protectores y la pintura de color azul, fue que la cantante se robó todas las miradas. Para llevar su disfraz a otro nivel y complementarlo para que pareciera lo más real posible, Chiquis Rivera usa detalles de relieve y usó pupilentes amarillos, además de una peluca roja; look con el que echó a volar la imaginación de sus más de cinco millones de seguidores al mostrar sus dotes creativos opacando a otras personalidades del medio artístico.

Lee también: Al estilo JLo, Adamari López presume sus curvas en un vestido transparente

Minutos después de que su sesión de fotos en Instagram fueran todo un booom y le llovieron miles de piropos tras presumir su perfecta figura y cero rollitos, la ex de Lorenzo Méndez compartió un video en el que mostró cómo fue el proceso de maquillaje desde cero y hasta obtener el resultado que tanto deseaba.

Mientras que las fotografías ya superaron los 200 mil Me Gusta, el video del proceso al que se sometió ha acumulado hasta el momento más de 138 mil Me Gusta.

"Que bonita se ve Chis vestida de pitufa", "Quedo chido el disfraz de Ursula", "Hermosa mi reina", "Q bellezas", "Excelente makeup", " Excelente trabajo, beeeeeellisima", son algunos de los piropos que recibió la cantante en su publicación, sin embargo, como era de esperarse las imágenes de la famosa de 35 años fueron tomadas por otros perfiles de Insatgram donde a diferencia de su post le llovieron pero las críticas.

Lee también: Luciendo cuerpazo en bañador negro, Bárbara de Regil revive meme de Tarzán

"Exceso de confianza", " Se masticó a toditos los x men ", "PITUFINA Versión llenita", "Una Avatar bn pesadita ", "Místic se comió a todos los Xmen", "Se comió a mystique ", "La avatar que se comió a su tribu", "Mystique 50 kilos después", " Mystique después de comerse a todos los X Men", "La diferencia entre las dos entre chiqui y aquella actriz 200 kilos de mas", son algunos de los insultos que la famosa recibió en otro perfil de Instagram.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera constantemente es víctima de las burlas en las redes sociales por su perfecta figura, sin embargo, la cantante ha manifestado que ya no le interesan en lo absoluto las críticas, pues ha aprendido a amarse tal y como es y aunque le da tristeza que la critiquen por su cuerpo.

“He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, recalcó la hija mayor de la fallecida Jenny Rivera durante el podcast “Sin Rodeos”, de Jomari Goyso.

Lee también: En vestidazo negro, Cecilia Galliano tira indirecta a Angelique Boyer

Síguenos en