Chiquis Rivera presume abrigo al estilo Bichota y la humillan diciéndole Federica P. Luche

La cantante Chiquis Rivera no deja de sorprender con sus ocurrencias y formas de ser. Pues recientemente se le vio posando muy sensual y como una mujer empoderada, cosa que le encata destacar; así lo dejó ver al presumir un abrigo estilo Bichota; sin embargo, hubo quien la humilló comparándola con Federica P. Luche.

Pues al verla vestida como el personaje que interpretara la actriz Consuelo Duval en conocida serie "La Familia P. Luce" (2002), producida y actuada por el comediante Eugenio Derbez, para Televisa, sus seguidores y haters, no pudieron dejar de opinar lo que pensaron sobre Chiquis Rivera.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en la que la cantante, hija de la fallecida Jenni Rivera, compartió dos publicaciones, una en donde se le ve posando en una postura muy sexy y una segunda en la que se le puede ver cantando uno de sus éxitos, a través de los cuales destaca su orgullo por ser mujer.

"Levanta la cara, Mija! No eres la mujer que eras hace un año. Celebra eso! #MujerEmpoderada

Styled: @sirrickky Makeup: @carlos_amaro Hair: @tonywonderhandsss #TengoTalentoMuchoTalento, post con el cual, como siempre generó cientos de comentarios.

"Amén to that MOMMA!! Te amo!", "Looks like a bathrobe" (Parece una bata de baño), "Amén to that MOMMA!! Te amo!", son algunos mensajes que se ven en la caja de comentarios que recibió Chiquis en una una de sus últimas publiaciones.

Sin embargo, en el vídeo en el que aparace cantando una canción dirigida a los hombres, cuya letra dice que ese hombre del que habla, no aporta nada a su vida, hubo quien le contestó a manera de reclamo: "No no aportamos absolutamente nada, solo mantenerte famosa. Eso es lo que el público aporta. Sin la prensa y sin los followers even the haters los artistas no serían absolutamente nada, you must be thankful . Learn how to handle the price of fame", pues le dejó en claro que si no fuera por la gente, ella y muchos famosos más, no serían nada.

Pero el comentario que más gracia causó, fue el de un fan que le dijo literalmente que con ese abrigo azul celeste estampado a cuadros y con terminaciones en peluche color azul, parece ni más ni menos que una integrante del programa "La Familia P. Luce" que se transmitió por el Canal de las Estrellas.