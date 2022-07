Chiquis Rivera presume abdomen plano y le calla la boca a Daniel Bisogno, parece Barbie

Tras recibir un sinfín de críticas por tener unos kilitos de más, Chiquis Rivera le calló la boca a todos los que la han atacado, especialmente al conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien en repetidas ocasiones la ha llamado gorda, pues ahora la hija de Jenni Rivera presumió sus explosivas curvas y abdomen plano.

Recientemente la hija de Jenni Rivera viajó a Mazatlán, Sinaloa, México, para grabar un videoclip de su tema musical “Besos y Copas”, y desde su cuenta de Instagram la intérprete de Abeja Reina compartió unas imágenes en las que modela para sus más de cinco millones de seguidores un espectacular outfit con el que dejó a la vista su abdomen plano.

En dichas fotografías, la cantante luce una ajustada falda y un top de color blanco, prendas con las que confirmó que ya bajó de peso, por lo que hoy en día luce más atractiva y como toda una Barbie, por lo que ahora si le calló la boca de Daniel Bisogno, quien en repetidas ocasiones la ha llamado tamal o inflable de fiesta.

“Es una maravilla. La Chiquis con ese vestido parecía inflable de fiesta de niños”, fueron las palabras del conductor durante una emisión del programa Ventaneando de Tv Azteca, por lo que ahora Chiquis Rivera le puede presumir que su transformación va cada vez mejor.

Cabe señalar que no sólo Daniel Bisogno ha insultado a la ex de Lorenzo Méndez por su peso, pues otras de las famosas que estuvo en el ojo del huracán por sus fuertes comentarios fue Lyn May , quien le sugirió a la cantante ponerse a dieta e ir al gimnasio, pues alguien que esté en el medio del espectáculo, según sus declaraciones, debe tener respeto por el público.

"Mira también a la otra gorda que está allá, que se llama la 'Chiquis', que se debería ir al gimnasio porque una mujer, una artista tiene que tener respeto para el público, cómo es posible que salga tan gorda a enseñarse al público, tiene que adelgazar, que ya no trague", declaró en alguna ocasión la vedette de descendencia china.

Últimamente Chiquis Rivera ha causado furor entre sus seguidores de las redes sociales por su drástico cambio físico que se lo atribuye a uno de los tratamientos que se realiza frecuentemente: el ice sculpting o uso de hielo, el cual combina con cafeína, tratamiento que le ayuda a reafirmar la piel.

