Chiquis Rivera posa con pantalón a medio subir y demuestra que tiene talento, mucho talento

Luego de someterse a un régimen alimenticio y a las duras rutinas de ejericio, la cantante Chiquis Rivera aprovechó que ya ha logrado tener su cintura marcada para enseñar su retaguardia, con su pantalón a medio subir, con la que además demostró que tiene talento... mucho talento.

Y es que, la hija de la finada canante Jenni Rivera le hizo honor al programa de concursos de Estrella TV, en el que figura como juez bajo el nombre de "Tengo talento, mucho talento" junto a Ana Bárbara, Luis Coronel, Joss Favela, entre otros.

Fue a través de sus historias de Instagram que Chiquis Rivera, no dudara en enseñar su logro luego de tomar un jugo verde para adelgazar; pues la ex esposa del cantante Lorenzo Méndez, enseñó su abdomen y sin más ni más, bajó su pants (pantalón) a media nalga y enseñó todo lo que Dios le dio, es decir, ¡su talento!... ¡y al natural!

"Look, my waist is coming in" (Mira, mi la cintura está entrando), dijo Chiquis, mientras bailaba enseñando su abdomen y cantando "Shakira, Shakira", eso sí, con el pantalón a media subir y riendo; así mismo, la cantante fue sincera consigo misma y con sus seguidores, a quienes ha cautivado por años:

En el clip de sus Instagram Stories, Chiquis dejó por escrito esta motivdora frase: "I'm not where I want to be yet! But at least I'm not where I use to be" (¡Todavía no estoy donde quiero estar! Pero al menos no estoy donde solía estar).

El atrevido vídeo ya circula en redes sociales a unas horas de haber sido compartido a través de sus pequeñas historias, y aunque en esta ocasión no se puede ver el número de likes y comentarios que le han hecho sus más de 4.6 millones de seguidores, seguramente, Chiquis Rivera ha logrado atrapar la atención de propios y extaños, fanáticos y los famosos haters -quienes sólo pasan la vida tratando de hacer la vida imposible a quienes quieren salir adelante por sus propios medios y sin hacerle daño a nadie-.

Lo cierto es que a la integrante de la familia Rivera no le quita el sueño que hablen de ella; pues siempre ha sabido hacia donde va y cuáles son sus objetivos de vida; aún y cuando se ha ido el ser que la trajo al mundo, su madre.

Chiquis no se quedó con las ganas y por si fuera poco enseñar la retaguardia de una manera tan natural, hizo más cantdente el asunto subiendo su blusa color negro debajo de sus encantos, y dejó ver todo su abdomen.

Su buen humor y realismo, ha convertido a Chiquis Rivera en una de las artistas más famosas y favoritas del público; pues su talento no tiene límites y sus ganas de brillar tampoco. El clip fue compartido por el sitio oficial de de "Suelta la sopa" de Telemundo; así lució Chiquis Rivera: