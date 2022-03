Chiquis Rivera posa como una fina dama y fans la llenan de piropos

Una vez más, la hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, volvió a cautivar en las redes sociaes al compartir una fotografía con la que logró robarse todas las miradas por su elegancia, porte y estil que la caracteriza. Y es que a diferencia de otras ocasiniones en donde se muestra muy atrevida, la cantante posó como una fina dama.

Fue a través de su perfil de Instagram que Chiquis Rivera se mostró empoderada y más orgullosa que nunca luciendo un entallado vestido de color rosa con el que resalta a la perfección su escultural figura, además de llenarse de piropos porque muchos de sus fans le escribieron que luce como una fina dama.

En la instantánea la hija de Jenni Rivera aparece sentada en un escritorio de madera luciendo la ajustada y sofisticada prenda, la cual complementó con unos altos tacones y su melena semirecogida y un maquillaje natural. Cabe mencionar que, aunque la cantante deja ver su silueta a la perfeccción, en está ocasión no hubo necesidad de enseñar más de la cuenta para robar la atención de sus más de cinco millones de seguidores.

Lee también: Aracely Arámbula posa recargada en bikini con sus sentaderas al aire y desata a locura

"La madurez llega cuando dejas de poner excusas y empiezas a hacer cambios", escribió la ex de Lorenzo Méndez junto a la fotografía en la que ganó cientos de piropos y miles de Me Gusta en poco tiempo.

"Qué hermosa estás", "Que Bella mi Chiquis Dios te bendiga hoy y siempre love you", " Super hermosa como la gran señora Jenny Rivera I love", "Que hermosa eres mi vida chiquis me gustas mucho", "No importa lo que te pongas tú ya eres Hermosa y lado ropa y los accesorios solo lo confirman", "Waaauuu que bella me encanta el color rosa es muy fino", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Para nadie es secreto que Chiquis Rivera siempre cautiva en redes sociales, ya sea por las polémicas familiares en las que se ve envuelta o por sus extravagantes poses y sensuales looks con los que posa con poca o nada de prendas con las que deja poco a la imaginación de sus millones de seguidores.

Lee también: A sus 62, Maribel Guardia da batalla a Thalía con cinturita de Barbie

Recientemente la famosa estuvo en el ojo dle huracán y no precisamente por posar con finas prendas si no tras la publicación de su libro, el cual lleva por nombre ‘Invencible’, el cual habla de su vida, especialmente de su divorcio con el cantante Lorenzo Méndez, con quien aseguró que vivió violencia.

Síguenos en