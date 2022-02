Chiquis Rivera pone a botar la baba tras descuidarse y enseñar el sostén

Una vez más la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, puso a babear a sus millones de seguidores de las redes sociales, tras descuidarse y enseñar el sostén mientras cantaba para sus fans, razón por la que le llovieron los piropos.

Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de Mi Problema terminó enseñando sus atributos mientras luce una bata la cual se abrió y dejó a la vista de sus más de cinco millones de seguidores el sostén. La artista no sólo deleitó a sus fans con sus encantos si no que también presumió como es que ha mejorado su talento vocal al interpretar uno de sus temas.

"Boss Bees!!!?!?!! Cómo se llama esta canción y en cual disco viene?? Comenten!!!.Voy a elegir 5 personas con las respuestas correctas y les mandaré una sorpresa!", escribió Chiquis Rivera junto al video en el que se descuida y enseña su sostén sin querer queriendo.

No es la primera vez que la artista de 36 años se descuida y enseña de más de la cuenta, pues esto suele suceder constantemente, descuidos que son bien aplaudidos por sus millones de fans, quienes no dudan en admirar la belleza de la hija d eJenni Rivera y enviarle cientos de piropos.

Tal parece que Chiquis Rivera dejó atrás la polémica en la que estuvo envuelta hace días después que saliera a la luz los malos manejos de las empresas que dejó la Diva de la Banda en manos de Rossie y Juan Rivera. Todo el escándalo comenzó cuando Jhony López les exigió a sus tíos cuentas y fue ahí donde salieron a relucir robos.

Por su parte, Chiquis Rivera aseguró que hasta su abuela, Rosa Saavedra, les había echado en cara que estaban manchando el nombre de Jenni Rivera.

"Mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”, inidicó la intérprete de Mi Problema.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera se encuentra más que feliz que nunca, pues desde hace unos días se encuentra disfrutando de su nueva mansión en Indian Hills, además de que recientemente rompió el internet junto a Thalia y Becky G con el tema “Baila Así” el cual se estrenó el pasado 24 de enero.

