Chiquis Rivera opaca a Ana Bárbara con tremendos movimientos

Chiquis Rivera y Ana Bárbara han hecho una muy buena mancuerna como juezas en el programa de televisión “Tengo talento, mucho talento” y ahora confirmaron lo cercana que es su relación al grabar un video juntas en el ambas muestran tremendos movimientos con las caderas y la retaguardia al ritmo de la música.

Rcientemente, Chiquis Rivera levantó revuelo en Instagram con un atrevido video en el que se baja el pantalón y muestra sus curvas al tiempo que las menea al estilo de Shakira, mostrando así lo mucho que ha adelgazado en los últimos meses.

En esta ocasión, la hija de Jenni Rivera opacó a Ana Bárbara con un bailecito en el que la cantante de regional mexicano otra vez sacudió sus caderas y dejó claro que nadie las mueve como ella, ni siquiera la guapísima “Reina grupera”.

La ex de Lorenzo Méndez aprovechó su cuenta de Instagram, en la que tiene 4.6 millones de seguidores, para subir un clip en el que aparece bailando al ritmo de “My chick bad”, de Ludacris con Nicki Minaj, de manera muy sensual, enfundada en un espectacular y favorecedor y vestido amarillo de terciopelo.

En el clip primero aparece Chiquis Rivera con su habitual carisma, mostrando pierna y escotazo, mientras camina sensualmente hasta pararse y ponerse de perfil y empezar a mover su retaguardia, es ahí donde se une Ana Bárbara a la fiesta y con un mini vestido de mangas abombadas y lunares negros comienza a menear su anatomía.

“Woman Power!! Con mi manita @anabarbaramusic Lista para esta noche en @tengotalentomuchotalento (sic)”, escribió la “Princesa de la banda” acompañando el video que causó revuelo en redes sociales y les generó cientos de piropos a ambas, aunque en esta ocasión fue Chiquis Rivera quien lució más.

“Pero qué hermosa”, “Love your dress”, “Las amo”, “¿Quién es el amor de mi vida por siempre?”, “Si no eres la octava maravilla del mundo entonces eres la primera”, “Chula”, “Janney, te amo como no tienes idea”, “Nice”, “I love it”, “Diosa”, “Sin palabras para tanta perfección”, “Abusas del derecho de ser bella”, fueron algunas de las reacciones que generó el video en la cuenta de la intérprete de “Me vale”.

Y es que innegable que ha llamado mucho la atención el cambio físico de Chiquis Rivera en los últimos meses pues luce más delgada y ha presumido sus intensas rutinas de ejercicio y su plan alimenticio, aunque recientemente se destaparon unas imágenes en las que se le ve con un cirujano plástico.

Como haya sido, la hija de la Diva de la banda se ve mejor que nunca y parece haber dejado ya muy atrás su relación con Lorenzo Méndez, de quien aún no está divorciada, y se le atribuye un romance con un amigo de su ex, que tampoco ha confirmado.