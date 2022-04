Chiquis Rivera modela vestidito, despacito se agacha y deja ver +

Una vez más Chiquis Rivera volvió a causar un alboroto en las redes sociales tras compartir un pecaminoso video en el que desbordó toda la sensualidad que la caracteriza. La hija mayor de Jenni Rivera dejó claro que la vergüenza no va con ella y modeló de espaldas hacía la cámara un vestidito con el que enselñó de más.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Chiquis Rivera elevó la temperatura de sus más de cinco millones de seguidores al aparecer con un cortito vestido de color azul con estampados rosas, botas y un sombrero, con el que expuso en todo su esplendor sus atributos traseros al cotonearse al ritmo de música y al momento de agacharse despacito.

"Lo digo mejor. Cuidado con las chicas grandessssssss. Freaky Friday como me lo pidieron", escribió la cantante en la descripción del video en el que enseña hasta la conciencia. Como era de esperarse, propios y extraños reaccionaron rápidamente a la publicación de la intéprete de Paloma Blanca.

Y aunque Chiquis Rivera recibió cientos de halagos por su candente video en el que enseño de más. "Enseńa algo mas no esas pequeńasncosas", "Te vez super hermosa y sexy eres un ejemplo de mujer", "Me vas a matar", "Fuego", "Hermosa", "Cuerpazo", "Diosa", "Esta mujer es arte", "Mi amor platónico", fueron algunos de los halagos que invadieron la caja de comentarios.

Sin embargo, sus haters también se hicieron presentes, no dudaron en acabar con la famosa y hasta la tacharon de ser una mujer sin talento sólo exhibisionista.

"No es nada grato ver eso mujer tápate es muy desagradable ver eso así","Lo siento por ti por que lo que es a mi ella no me representa", " Eso es lo único que sabes ni le respetaste el marido a tu mdre", "Pero que necesidad", "Que ganas de exponerte a burlas", "Por dios mija no necesitas denigrate así, y luego se pregunta por que le va como le va con los hombres", fueron algunas de las críticas que la artista de 36 años también recibió en la publicación.

Pero sin duda, el comentario que no podía faltar es el de su novio, Emilio Sánchez quien cayó rendidito a los pies de la famosa. El fotógrafo le escribió: “Eres literalmente la mujer de mis sueños”. Hasta el momento el videoclip ya cuenta con más de 120 mil reproducciones y miles de comentarios.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Chiquis Rivera expone su figura en este formato de videos, pues está misma fórmula la aplicó durante el acto de apertura de los Latin American Music Awards 2022, donde lució un entallado pantalón, un body y una chaqueta banca la cua abrió para mostrar sus atributos delanteros.

