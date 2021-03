Chiquis Rivera luce sus exuberantes curvas vestida de vaquerita y la llaman ridícula

Chiquis Rivera no se queda con las ganas de nada, por ello le gusta experimentar y probarse varios looks, además de bailar para sus fans, con la intención de generar interacción con sus admiradores y que estén enterados de lo que hace, pues no suele dar muchas entrevistas a programas de televisión.

Lo cierto es que cada cosa que haga la cantante y empresaria suele causar revuelo en Instagram, aplicación en la que actualmente cuenta con 4.5 millones de seguidores, y hay quienes le festejan sus publicaciones, pero también quienes la critican por todo.

Eso último fue lo que ocurrió con un video donde Chiquis Rivera aparece muy divertida bailando y modelando un outfit de vaquerita, el cual generó reacciones positivas y negativas entre sus seguidores, incluidos aquellos para los que la hija de Jenni Rivera luce “ridícula”.

En el clip, Chiquis Rivera está en lo que parece ser una construcción en obra negra y baila al ritmo de la canción ‘These boots are made for walking’, mostrando precisamente unas botas vaqueras con detalle artesanal de tejido en la parte del tobillo.

La cantante salta y gira con una falda blanca semitransparente con vuelo y una blusa en estilo mezclilla, de manga largo, abierta hasta el pecho y amarrada en la cintura, outfit con el que parece estar muy cómoda y divertida.

En Instagram, las reacciones para la solista de regional mexicano no se hicieron esperar y hubo un encontronazo entre los que lanzaron halagos a la famosa por su video y los que, por el contrario, reprobaron que suba ese tipo de clips.

“Ridícula, no te queda”, “Se pasa de ridícula”, “Ridícula, entre más dinero tienes, más loca te vuelves”, fueron algunos de los comentarios que recibió Chiquis Rivera. Sin embargo, sus fans no se quedaron callados y la defendieron a capa y espada.

“Hasta con el mantel de la mesa te miras hermosa”, “Beautiful Lady”, “Simplemente hermosa, mujer, besos bonita”, “Amo esas botas y tú ves hermosísima”, “Qué elegante, Chiquis”, publicaron sus seguidores, incluso hubo quien le deseo que resolviera sus problemas con su ex Lorenzo Méndez para estar nuevamente juntos.

Y es que Chiquis Rivera se encuentra en proceso de divorcio con el vocalista de la Original Banda El Limón, pero ello no ha mermado su ánimo y continúa divirtiéndose y deleitando a sus fans en redes sociales.