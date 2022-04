Chiquis Rivera le demuestra a Ana Bárbara como se hace y se mueve el boty con el ‘Anitta Challenge’

Tras convertirse en la canción más escuchada en el mundo, "Envolver" de la cantante y compositora brasileña, Anitta, también se convirtió desde hace unos meses en un popular reto viral nombrado "Anitta Challenge", en donde diferentes famosos se han unido a está tendencia, siendo una de las últimas, Chiquis Rivera y Ana Bárbara, quienes movieron el boty.

La primera que se sumó al sensual reto bailable que arrasa en redes sociales fue Ana Bárbara. Sin perder su estilo del regional mexicano, la intérprete de Bandido ejecutó los sensuales movimimientos de caderas y boty, mientras luce un top plateado, un short y saco blanco; unas botas y sombrero del mismo color.

La cantante comienza a dar vuelta a su sombrero para luego adueñarse del piso y hacer los sexys moviemiento a petición de sus fans. "Me estaban pidiendo el #anittachallenge y aquí está mi intento pedazos de mi alma. Los amo", fue la descripción con la que la famosa de 51 años acompañó el video.

Y pese a que la cantante siempre recibe cientos de piropos por parte de sus fanáticos en está ocasión fue distinta, ya que los usuarios estallaron en su contra y hasta la tacharon de rídicula e incluso que no tenía gracia para ejecutar los pasos. “Ya está grande para estar anunciándose así”, “Ya ni encuentran cómo llamar la atención”, “No mi linda, tú no bebé no puedes unirte al reto de baile. No necesitas ser vulgar”, fueron algunos de los comentarios que la famosa recibió.

Ante las diversas críticas que Ana Bárbara recibió, Chiquis Rivera no perdió la oportunidad para demostrarle a su colega como es que se hace y se mueve el boty con el ‘Anitta Challenge’. A diferencia de Ana Bárbara fue más auténtica y desde la intimidad de su cama hizo el sensual reto.

Fue a través de su cuenta de TikTok, que Chiquis Rivera acaloró a sus millones de seguidores al menear su colita desde su cama y mientras luce una blusa blanca y unos jeans. La hija de Jenni Rivera no dudó en enfocar la cámara en su rostro y posteriormente en su voluminosa retaguardia para que sus fans vieran más a detalle sus sexys movimientos.

Cabe señalar que Chiquis Rivera no sólo es una de las famosas más activas y populares en las redes sociales, pues también es una de las artistas que no para de trabajar. Recientemente inició su gira Abeja Reina Tour 22. La ex de Lorenzo Méndez visitará algunas ciudades de Estados Unidos.

