Chiquis Rivera forra sus curvas en látex y demuestra por qué es 'La reina curvy'

La hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, nuevamente volvió a dejar claro que se ama tal cual es y que está más que orgullosa de su figura, por ello no duda en presumirla cada vez que puede en sus redes sociales, tal y como lo hizo hace unas horas al publicar unas fotografías en las que aparece luciendo un ajustado traje látex.

Pese a que la famosa constantemente recibe críticas por su físico, a la intérprete de Paloma Blanca, tal parece que no le molesta en absoluto que sus haters y admiradores le digan de todo e incluso que la llamen 'La reina curvy' o "gordibuena", pues ella está conforme con su cuerpo y las críticas salen sobrando.

Fue a través de su perfil de Instagram que Chiquis Rivera compartió unas imágenes en las que forró sus curvas en látex. La cantante apareció al filo de unas escaleras luciendo un pantalón y una chaqueta látex, una blusa de seda, unas zapatillas del mismo color y una bolsa café.

"Soy tronco de mujer. Se que no soy perfecta pero de mi nunca han tenido queja…", fue el mensaje con el que la ex de Lorenzo Méndez acompañó las imágenes en las que demuestra por qué es una qué es 'La reina curvy'. Como era de esperarse sus más de cinco millones de seguidores no tardaron en reaccionar y la llenaron de halagos.

"Eres tan hermosa mí Reina", "Acaso eres real, Naaaaa si", "Belleza total, te amo mucho reina", "Esta mas flaca", "Estás que te caes de gordibuena!!!", "Las más bella de todas", "'La reina curvy', son algunos de los mensajes que la famosa recibió en la publicación que hasta el momento tiene más de 68 mil corazones.

E una reciente entrevista la cantante, quien aún está en proceso de divorcio con el ex vocalista de La Original Banda El Limón, dejó claro que su cuerpo es lo que más admira de ella e incluso manifestó que no le molesta que le digan "'La reina curvy' o 'gordibuena'.

"'La reina curvy', muchas gracias. No, no me molesta para nada. Me han dicho 'gordibuena' y me siento bien", compartió la cantante durante un encuentro con varios medios de comunicación. En cuanto a su reciente visita al programa Hoy de Televisa, Chiquis Rivera sorprendió a los televidentes al llegar forrada en látex, 'outfit' completamente negro con el que muchos aseguraron que se veía más delgada y con el que además resaltó sus curvas a la perfección, llevándose halagos de los conductores del matutino.

En cuanto a que constantemente es objeto de críticas, Chiquis Rivera ha defendido cada vez que puede su curvy figura. "La gente criticona que no tiene otra cosa más que hacer, nada más estar criticándome mis curvas también", expresó la famosa.

