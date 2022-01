Chiquis Rivera deja con la baba colgando mientras sube su bata y masajea sus piernones

Una vez más la hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, deja la baba colgando a sus millones de seguidores de las redes sociales tras compartir un video en el que aparece abriendo y subiendo hasta arriba una bata que trae puesta con el fin de aplicarse en sus chicos piernones su crema anticelulitis.

A diferencia del polémico lanzamiento de la crema anticelulitis de su marca BF Flawless Ski, cuando Chiquis Rivera la promocionó en sus redes sociales mientras luce un hilo dental de infarto y menea su voluminosa retaguardia, ahora la hija de Jenni Rivera promovió de una manera distinta el producto; apareció en un video masajeado sus piernones, y aunque no es uno de sus encantos más aclamados le llevieron los piropos.

Fue a través de la cuenta de Instagram de BF Flawless Ski, que la intérprete de Mi Problema promocionó su crema anticelulitis, siendo ella misma la imagen del producto. En el video que dura unos segundos, la artista aparece sentada mientras luce una bata blanca abierta mientras aplica la crema.

"Chiquis cada día más hermosa", "Siempre hermosa hija de tal palo está la estilla ", "Mamacita", "Que lindas piernas mi chiquita", "Chiquis yo te las masajeo mi amor te amo", "Ricura", "Huuju huulaa hermosas piernas mi Amor huuju", "Atractiva sexy con ese vestuario", "Que sexy hermosas piernas", son algunos de los piropos que Chqiuis Rivera recibión en la publicación.

Cabe mencionar que la cantante tenía varios días que no se mostraba tal sensual en sus redes sociales, pues sus últimas publicaciones han sido para promocionar su nuvo tema llamado "Quiero amanecer con alguien", y su libro Invencible. Previamente la artista de 36 había generado toda una polémica en redes sociales tras asegurar que no quería saber nada de su abuela, Rosa Saavedra y sus tíos, Juan y Rossie Rivera, a quienes acusó de mal manejo en las empresas que dejó su madre, Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, luego de que su hermano Jonny pidió cuentas.

“Rosie dijo ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, comenzó diciendo la ex esposa de Lorenzo Méndez en un video que colgó en Instagram, en donde además aseguró que su abuela le había dicho que ella y sus hermanos estaban echando a perder el legado de la cantante.

"Mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”, inidicó la famosa.

Posteriormente, la hija mayor de Jenni Rivera expresó : “Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”, dijo hace unos días Chiquis Rivera.

Sin embargo, sus tíos no se quedaron callados y respondieron a su sobrina. Juan Rivera aprovechó las cámaras del matutino Hoy para confesar que les falló a sus sobrinos pero aseguró que no era un ratero. “Es más que obvio que de alguna manera les fallé y les pido perdón. No soy perfecto y tampoco lo seré, pero tampoco soy un ratero, no soy un aprovechado. Eso no me pertenece a mí, a Rosie, a mi mamá o mi papá. Eso es de ellos”, expresó por medio de las cámaras de Hoy.

Mientras que Rossie, utilizó sus redes sociales. “Mi contestación es que no voy a contestar. Mi pleito, mi guerra, mi enemigo no es de carne y hueso, mucho menos familia", dijo. "Yo he decidido que mi familia, que la gente que yo amo no son mis enemigos. Lo decido en mi corazón. El enemigo es Satanás y él quiere que yo deje de predicar y él quiere destruir a una familia”, explicó.

“No voy a estar aquí tratando de cambiar tu perspectiva sobre mí o sobre lo que dicen otras personas. Las mujeres nos arreglamos la corona, las mujeres se levantan unas a otras, las mujeres no se destruyen la una a la otra", continuó.

"Van a hablar, van a creer, van a no creer, van a hacer su propia novela y yo decido no ser parte de ella. Yo tengo una relación con mi esposo saludable, tengo una familia, mis hijos, tengo una familia gracias a Dios que estamos bien. Soy muy bendecida”, sentenció.

