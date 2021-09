Critican a Chiquis Rivera por darle buen lengüetazo a su novio y no precisamente en la boca

Lueg de la velada de ensueño que tuvieron Chiquis Rivera y Emilio Sánchez, ahora la hija de Jenni Rivera vuelve a ser noticia en las redes sociales tras viralizarse una ardiente fotografía en la que la cantante por darle tremendo lengüetazo a su pareja y no precisamente en la boca.

Tal parece que a Chiquis Rivera le importa poco el que dirán, pues la famosa siempre está dando de que hablar en las redes sociales por ello no teme a las críticas que pudieran causar sus cachondas imágenes como está donde se muestra muy atrevida metiendo la lengua en la oreja de su pareja.

Fue a través de sus historias de Instagram que la e de Lorenzo Méndez presumió lo atrevida que puede llegar a ser cuando está enamorada, pues sin pena, demostró que es muy buena para dar lengüetazos.

Más allá de las felicitaciones que la pareja recibió por disfrutar como se les da la gana, Chiquis Rivera y Emilio Sánchez, fueron severamente críticados, pues los usuarios rechazaron que esté tipo de acciones son más privadas, por lo que la hija de Jenni Rivera fue la más señalada y hasta la tacharon de corriente y vulgar.

“No es mas vulgar porque no es mas vieja”, “an corrientita”, “Que vulgar”, “Porque tiene ella que publicar esa foto? Con eso demuestra lo vulgar y baja que es ella y despues sale exigiendo respeto con lagrimas de Cocodrilo.Con eso quieres demostrarle a Lorenzo quien es ella”, “Hay cosas q no es necesario publicar.”, “Eso no es romance eso es vulgaridad”, “La vulgaridad hecha mujer ..ridicula !!! “, son algunas de las críticas que Chiquis Rivera ha recibido en las redes sociales por su lengüetazo hacía su novio.

Tal parece que la ex juez de Tengo talento, mucho talento, ya dejó en el olvido a su ex, Lorenzo Méndez, pues todo indica que su relación con el fotógrafo de Becky G va muy enserio, pues constantemente ella presume que está más enamorada que nunca.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera no sale de una polémica cuando ya se mete en otra, pues precisamente horas antes de darle tremendo lengüetazo a su novio, la famosa había robado reflectores al publicar una fotografía en la que aparece sentada en las piernas de Emilio pero con el vestido arriba, ganando cientos de críticas.

Chiquis Rivera saca su lado más cachondo y le da tremendo lengüetazo a su novio. Foto historias de Insatgram

Previo a esto, Chiquis Rivera también fue muy bulleada luego de presumir su figura en un entallad vestido con el que resaltó sus curvas, y aunque muchos ya están acostumbrados a verla con este tipo de prendas, no fue necesariamente lo que causó que los usuarios se mofaran de ella.

Las burlas llegaron cuando la intérprete de Mi problema aseguró que su vestido era talla Mediana, dejando en claro que su plan alimenticio y sus rutinas de ejercicio están haciendo efecto, a lo los usuarios no dudaron en recordarle su famosa agua con limón.

