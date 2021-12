Chiquis Rivera confiesa accidente con afiladas uñas; allá donde no le da el sol

De nueva cuenta Chiquis Rivera está causando todo un revuelo en las redes sociales en donde constantemente da de qué hablar, pero en un reciente video dejó a todos con la boca abierta al confesar que había tenido un pequeño accidente con sus afiladas uñas, ya que estás le hicieron una mala jugada en una parte muy íntima de su ser, pues se dio un garrazo allá donde no le da el sol.

Sin temor al que dirán, Chiquis Rivera recurrió a sus historias de Instagram para revelar el detalle que había tenido con sus afiladas uñas mientras se daba una ducha. Envuelta en una toalla y recién salida del baño la hija de Jenni Rivera presumió que estaba muy feliz por su reciente diseño de sus uñas; sin embargo, estás no se portaron también como ella hubiera querido mientras se lavaba sus partes privadas, ya que se picó con ellas, por lo que decidió llamarlas 'pica colas'.

"Bueno les quería enseñar mis uñas, me las hice ayer, hermosas, divinas, las amo, me encantan, pero al momenmto de bañarte y pues lavarte tus partes privadas tienes que tener mucho cuidado. Estaba hablando con Paty precisamentemente de esto anoche y me paso, les voy a decir a estas uñas pica colas, yo se mucha información, pero quería compartir con ustedes porque me sucedió", dijo en sus primeras historias Chiquis Rivera.

Posteriormente la hija de Jenni Rivera hizo un llamado a todas las mujeres a tener cuidado cuando se pongan uñas, pues no le gustaróa que les pasara lo mismo que a ella.

"Y bueno tengan cuidado, tenga cuidado muchachas". Y aunque no es raro que Chiquis Rivera genere toda una controversia en las redes sociales, ya sea por su forma de vestir o por hablar temas de la herencia de su madre, entre otras cosas, en está ocasión le llovieron las críticas por compartir cosas tan íntimas y ser tan explícita. E incluso hubo algunos usuarios que la tacharon de vulgar.

"Porque será que los artista publican todo como si fuera importante", "Vulgar no sabe otra cosa", "Una persona segura de si misma no hace estás clases de anuncio. Está fuera de orden ", "Corriente!", "Que preocupación tan grande ahora no podré dormir pensando en las uñas de chiquis", son algunas de las críticas que circulan en internet.

Hace unas horas se dio a conocer que Chiquis Rivera podría recibir parte de la herencia que dejó su madre, Jenni Rivera, pese a que ella no estaba incluida en el testamento, pues ahora que Jackie es la albacea todo podría cambiar, así lo dio a conocer Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que Juan Rivera compartió que Chiquis Rivera recibirá parte de la fortuna que dejó su hermana las cuales vienen de la línea de ropa, productos de belleza, fragancias, etc.

#ChiquisRivera llama a sus uñas "pica colas" tras sufrir un accidente con su intimidad... pic.twitter.com/fHFD6pPWaT — CandyShowDAILY (@TheCSdaily) December 1, 2021

“Se le ha dado el lugar y se ha reconocido a Chiquis, aunque ella estuviese fuera del testamento, ha recibido muchísimo de la empresa de su mamá porque tiene todo el derecho. No importa qué haga tía Rosie, tío Juan o sus hermanos, es un sentimiento que nunca se borra. Creo que ese dolor se ha convertido en coraje y ese coraje con su mamá se traspasó a mi hermanita Rosie; no creo que sea algo personal con ella “.

