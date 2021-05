Chiquis Rivera celebra regreso a conciertos con entallados leggings de cuero

Después de más de un año sin poder dar presentaciones en vivo ante el público, Chiquis Rivera celebró este fin de semana su regreso a los conciertos y lo hizo de la manera en que mejor luce, presumiendo sus peligrosas curvas en un ceñido atuendo que provocó suspiros entre sus fans.

La cantante, quien funge como jueza en el programa de televisión “Tengo talento, mucho talento”, dio conciertos en Colorado y Texas y apareció con unos entallados leggings de cuero y tela negra con los que dio mucho de qué hablar, pues delineaban su figura y destacaban sus atributos.

Chiquis Rivera, quien está estrenando romance con el fotógrafo Emilio Sánchez, se mostró muy feliz por regresar a los escenarios y compartió con sus fans fragmentos de lo que fue su concierto, donde entonó algunos de los temas más populares de su discografía y también, ¿por qué no?, se echó sus tragos.

Fue mediante sus historias de Instagram que la hija mayor de Jenni Rivera compartió algunos videos durante su presentación, en los que se le ve muy inspirada cantando y moviéndose sensualmente roda vestida de negro, con botas y sombrero, levantando pasiones y gritos entre sus fans.

La ex de Lorenzo Méndez utilizó unos ceñidos leggings con aplicaciones de cuero en las piernas, con los que presumió su curvilínea silueta, mientras que en la parte superior lució una blusa de manga larga y un sexy escote en la zona del pecho, que le llegaba a la cintura y dejaba ver un poco de piel.

Chiquis Rivera entonó con mucho sentimiento temas como "¿Qué me vas a dar si vuelvo?". Foto Instagram Chiquis Rivera

Entre las canciones que interpretó Chiquis Rivera destacaron “¿Qué me vas dar si vuelvo?” y “Vas llorar por mí”, a las cuales les puso mucho sentimiento, por lo que sus seguidores se preguntaron si no estarían dedicadas a su ex esposo, aun cuando la “Princesa de la banda” a disfruta de un nuevo amor.

En uno de los clips, se observa a la solista de regional mexicano darle un trago a una botella que se presume era de licor, mientras su público gritaba desde abajo del escenario y entonaba los temas musicales que sonaban.

La cantante se mostró muy emocionada por regresar a los escenarios tras una larga ausencia. Foto Instagram Chiquis Rivera

El regreso a los conciertos era muy esperado para Chiquis Rivera, quien sólo se había podido presentar de manera virtual o con poca gente en algunos eventos, pero no como era antes, debido a las restricciones sanitarias para controlar la pandemia de Covid-19.

La cantante también compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde aparece haciendo pruebas de sonido en Colorado, previo a su concierto, y en la que destaca su retorno a los escenarios, algo que ya esperaba con ansias.