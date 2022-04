Una vez más la hija de la difunta cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, causó un revuelo en las redes sociales al acalorar a sus millones de seguidores al compartir una fotografía en la que aparece muy sensual; la joven intérprete poso con su blazar abierto destacand su pechonalidad.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Chiquis Rivera demostró que es una mujer segura de si misma y sin miedo al que dirán se atrevió a abrir su blazer y destacar sus voluminosos atributos delanteros, además de dejar claro que sus prominentes curvas no son obra del cirujano.

Aunque la imagen fue inicialmente publicada por la ex de Lorenzo Méndez en sus redes sociales, está comenzó a viralizarse tras ser retomada por un perfil de fans de la cantante, fotografía en la que celebraban el éxito que la artista de 36 años tiene en Instagram, ya que fue cuando celebró sus 4 millones de seguidores, actualmente cuenta con 5.2 millones de fanáticos.

Cabe mencionar que constantemente Chiquis Rivera deja que sus fans se den un taco de ojo al presumir su voluminosa pechonalidad o destacar su retaguardia en atrevidas imágenes en las que aparece con muy poca ropa o totalmente desnuda, tal y como lo hizo hace unas semanas, publicación que no sólo le costó un cientos de piropos si no también de críticas.

No cabe duda que Chiquis Rivera se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida, pues no sólo disfruta de su relación con el fotógrafo Emilio Sánchez sino que además su carrera va viento popa al igual que su línea de cosméticos ha sido todo un éxito.

La famosa se alejó de los escándalos que envuelven a la familia Rivera y desde hace tiempo se encuentra más que enfocada en su vida personal y profesional, lo único que no ha podido resolver o concretar ha sido su divorcio con el cantante Lorenzo Méndez, asegurando que está relación fue todo un calvario.

"Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí 'Invencible' para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica", relató la cantante y empresaria durante el evento de la presentación del libro Invencible.

Cabe señalar que en algunos capítulos, la integrante de la dinastía Rivera mencionó como el alcohol, las drogas y las traiciones, destruyeron su matrimonio con Méndez.

"Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes", aseguró Janney Marín, su nombre real.

