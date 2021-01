¡Censurada! Twitter suspende cuenta de Patricia Navidad

En un hecho insólito, Twitter suspendió de manera indefinida la cuenta de Twitter de Patricia Navidad, luego de las publicaciones que hiciera sobre el Covid 19 y por el apoyo al presidente Donald Trump en las manifestaciones llevada hace unos días por un grupo simpatizantes.

La actriz de Televisa, Patricia Navidad recién había llegado a la Ciudad de México, cuando un grupo de periodistas la abordó en el aeropuerto para preguntarle sobre algunos temas que los que siempre es tendencia, y aunque se negó a hablar alegando que siempre se saca de contexto sus palabras, terminó hablando sobre el coronavirus.

Paty Navidad aclaró que ella nunca ha dicho que no cree en el coronavirus, y que la palabra Covid 19 era un clave, y tenía que ver con la inteligencia artificial, en donde los líderes mundiales querían terminar con el dinero físico.

Añadió que el virus también tenía que ver con el libro de ‘1984’ de George Orwell, por lo que ella considera que la población está viviendo un estado orwelliano de dictadura tecnócrata digital.

“Se está muriendo mucha gente, se va a morir mucha más desgraciadamente que es un plan de reducción de población también”, explicó la actriz sinaloense.

Negó que ella haya dicho que la vacuna anticovid traiga un chip integrado, ya que se necesitaría una jeringa especial pues no cabría en una común, pero en la vacuna si vendría nanotecnología.

“Ya se ha venido modificando el ADN, pero ahorita a través de la vacuna que traen nanotecnología y traen ARN, ácido ribonucleico, viene a hacer más cortes en las células vivas, y a modificar más el ADN, eso es una nueva era, es de lo que yo he hablado”, dijo.

La actriz de La fea más bella reafirmó que ella no iba a vacunarse, porque no se ha enfermado, y que ella ha tomado tecitos de guayaba para curarse como se cura cualquier gripa, y reveló que familiares suyos se han enfermado, y que ella se cuida con su propio sistema inmunológico y que no usa cubrebocas.

Foto Twitter Patricia Navidad

Más tarde, en su cuenta de Twitter escribiría: “Covid 19 es la misma gripa de todos los años que se muta cada año. Por qué me voy a vacunar si es una vacuna experimental, yo no me he enfermado. En mi casa se han enfermado y con tecitos de guayaba y aspirina se han recuperado. Bendito Dios”.

Esa publicación, aunada con las que hizo sobre el presidente Donald Trump, fueron suficientes para que Twitter suspendiera la cuenta 200 mil seguidores de Paty Navidad, alegando que violó las reglas de la red social.

Similar a lo ocurrido con Donald Trump, la acción de Twitter dividió las opiniones de los usuarios, pues muchos agradecieron y aplaudieron de que por fin hayan acallado a Paty Navidad, incluso los memes llovieron en la red social; mientras que otros, reprobaron que hayan suspendido la cuenta, tomándolo como una clara acción de censura.

Por su parte, Paty Navidad, publicó en su cuenta de Instagram una respuesta a la suspensión de su cuenta de Twitter, en el que señaló que la mentira no es una censura y no debería festejarse.

“La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar en sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de por manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictatura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización”, expresó la actriz.

Finalmente, invitó a sus seguidores a no tener miedo de pensar y cuestionar y que deben despertar sus conciencias, así como defender sus derechos de libertad de expresión y diversidad de pensamiento, con la finalidad de ser seres vivos libres y dignos.