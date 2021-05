Luego de maravillar al mundo con sus fotografías más seductoras en los paisajes más atractivos del planeta Tierra, la modelo Demi Rose ha soprendido a sus seguidores con una postal, que además de cautivadora, podría haber causado celos entre su audiencia virtual; pues la británica posó con un importante hombre en su vida.

Y es que además de celos, Demi Rose causó sopresa entre sus followers, dado que nunca -o casi nunca- se le ha visto posar con nadie y mucho menos con un hombre; pues la top model de 26 años, sólo había presumido hasta hace unos días, a su perro color café de raza French Poodle y a un par de gatos Persa como sus mejores amigos.

Pero fue a través de sus historias de Instagram, que la británica seguramente causó revuelo al posar muy de cerca para el lente de la cámara en una obligada selfie, en la que aparece con su particular belleza y su mejor amigo, Danny Desantos.

¡Y vaya sopresa la que ha causado la estrella de las redes sociales!... Pero, ¿quién es Danny Desantos? Este chico es un fotógrafo que se dedica a capturar los momentos más sublimes de las modelos de talla internacional que posan en sus redes sociales, y es por ello que es tan importante en la vida de Demi Rose.

De acuerdo al sitio DeanBlundell.com, Desantos ha trabajado con modelos de renombre como la ya conocida Demi Rose, Tianna Gregory, CJ Miles, Loren Izabel y muchas más. Es en su cuenta de Instagram @dannydesantos, el joven fotógrafo muestra las imágenes más encantadoras desde los ángulos más perfectos de estas top models.

Es por ello, que Demi Rose ha compartido como casi nunca, una postal con él en la que por si fuera poco, muestra sus atributos en otra postal, vestida con un body negro en versión leggins que está confeccionado con un pronunciado estote, y por supuesto, la modelo nacida en Birminghan, Reino Unido, ha podido cautivar una vez más a sus seguidores, aunque hayan sentido celos de verla con un hombre.

En una primera postal, Demi Rose escribió: "Best friend forever @dannydesantos", lo que significa que es su mejor amigo por siempre y para siempre, no sin antes, colocar un corazoncito negro... y ¿cómo no quererlo si es el hombre que la hace lucir perfercta en cada una de sus postales o vídeos?

¿Celosos los seguidores de Demi Rose?; posa con importante hombre en su vida. Foto: Historias Instagram Demi Rose

En una segunda postal, Demi Rose se aprovechó de su innegable belleza y cuerpazo para lucir sus encantos en la que lució tirada en un tapete y con una pose acrobática resaltando antes que nada, el par de encantos que la han colocado como una de las celebridades favoritas de Instagram.