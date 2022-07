Celia Lora y Yanet García rompen las redes al posar con bañadores mojados

Celia Lora y Yanet García rompieron las redes sociales al compartir unas imágenes en las que aparecen con atrevidos bañadores mojados con los que apenas alcanzan a cubrir lo indispensable por lo que provocaron más de algún infarto entre sus millones de seguidores.

Para nadie es secreto que, tanto, Celia Lora como Yanet García, son dos de las famosas más populares en redes sociales gracias a las sensuales imágenes que comparten, y en una de sus más recientes publicaciones no fue la excepción. Por un lado, la hija de Alex Lora compartió una fotografía en la que aparece con un bañador negro de una sola pieza pero con una abertura en medio del abdomen.

Bajo el agua y jalando su bañador, Celia Lora, se apoderó de la mirada de sus 10.3 millones de seguidores al lucir al máximo su figura y posar desde la Riviera Maya, según compartió junto a la imagen. No pasaron muchos segundos para que sus admiradores reaccionaran a la publicación y la playmate le llovieron los piropos y propuestas indecorosas.

"Hermosísima y sexy como siempre", "Divina", "Ni mil poetas en mil años podrían escribir tanta belleza en una mujer sumamente sexy y espectacular", " Riquísima", "es muy bonita hermosa linda guapa preciosa sexy tiene unos ojos muy bonitos y parece una muñequita de porcelan", son algunos de los halagos en la publicación de Lora.

Por otro lado, Yanet García, también hizo de las suyas y no se quiso quedar atrás al compartir en TikTok un candente video en el que aparece con un sombrero y un diminuto bañador y desde la piscina. En las imágenes la modelo, que alcanzó la fama tras conducir el programa Hoy de Televisa, se encuentra de espaldas hacía la cámara y dentro de la alberca, y en un momento se sienta al filo de la piscina, dejando a la vista su voluminosa retaguardia.

Cabe mencionar que Yanet García y Celia Lora no sólo tienen en común la popularidad que tienen en redes sociales, si no que, además, son dos de las modelos mejor pagadas, tanto en Only Fans como en Playboy. Se dice que la Chica del clima gana apróximadamente 2 millones de pesos al mes, mientras que Lora gana 325 mil dólares mensuales, que vendría siendo cerca de 6 millones y medio de pesos.

