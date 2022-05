Celia Lora hace palpitar corazones con comprometedora foto en body de encaje corte francés

Sí hay alguien que sabe cómo robarse todas las miradas y poner a palpitar corazones de sus millones de seguidores de las redes sociales, es sin duda, Celia Lora, pues cada vez más la modelo sorprende con sus comprometedoras fotografías en las que aparce con con provocativas prendas con las que cubre lo indispensable.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hija de Alex y Chela Lora puso a palpitar corazones al compartir una serie de imágenes en las que posa con un body de encaje y trasnparecias de color blanco con el que apenas alcanza a cubrir lo necesario para no enseñar de más, ya que es corte tipo francés, dejando a sus más de 10 millones de seguidores sin respiración.

En la publicación Celia Lora apareció junto a la participante de Acapulco Shore, Ignacia Michelson, quien también lució prendas de color de blanco, resaltando al igual que la playmate mexicana sus enormes atributos. "Busca nuestro #shooting en nuestro of, te amo", fue el mensaje que la ex participante de La Casa de Los Famosos.

Como era de esperarse los millones de seguidores de la influencer de 38 años no tardaron en reaccionar a la comprometedora foto y a las modelos le llovieron piropos. En poco tiempo la publicación acumuló miles de Me Gusta. Hasta el momento tiene 177 Likes y halagadores comentarios, y es que no es para menos ya que Celia Lora en cada publicación que hace siempre provoca bajones de presión.

Cabe mencionar que recientemente la mexicana reveló que era una de las socialité mexicanas mejor pagadas y que era la primer modelo que posará para la revista Playboy en su edición de Estados Unidos. “Sí, esa es una gran noticia porque ninguna otra mexicana había estado, entonces me da gran alegría eso”, explicó la influencer durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa.

En cuanto a que es una de las modelos mejor pagadas, Celia Lora aseguró que la compañía de la revista del conejito se puso bella con ella. “Sí se pusieron guapos, sí. Es que también ya son 10 años que tengo de trabajar para la marca, ya tenían que ponerse más guapos que nunca”.

Por otro lado, Celia Lora confesó que no es una de las personas a las que les gusta invertir su dinero en bienes, pues ella es más de viajar. “No soy de comprar cosas, soy de irme a viajar, en eso me lo gastó”. En cuanto a los rumores que circulan de que se realizó un tratamiento para aumentar su busto, la mexicano aseguró que no se ha hecho ninguna operación. “¿En qué momento?, es el brasier. Hoy dije ‘según se me habían bajado’ y ahorita que veo las fotos dije ‘¡ay, no!’, ¿sabes qué?, es que nunca me pongo brasier, hoy traigo”, explicó.

