Cecilia Galliano posa con mini vestido rojo y enseña piernón

La conductora de televisión, Cecilia Galliano posó con mini vestido color rojo desde el camerino de conocido programa de tv al que fue invitada y aprovechó la ocasión para ¡enseñar piernón! Pue sabe lo que tiene y lo presume con la mano en la cintura y los ojos cerrados.

Evidentemente, Cecilia Galliano, es una de las conductoras de televisión más famosas en México que ha encantado a muchos con su belleza, y sin duda alguna trae la bandera de Argentina pintada en el alma ya que además de su carácter tan carismático, derrocha sensualidad minuto a minuto.

Sin embargo, como todo argentin@ guap@, ella es "sencillita y carismática". Es por eso que, Cecilia Galliano, siempre 'anda de buenas' y todas las críticas que recibe de sus detractores en redes sociales, las toma de quien vienen y con humor.

Hace algunas horas, la argentina de 39 años, compartió una fotografía que a muchos ha dejado "de a seis", al verla presumir ese piernón del que es poseedora, mientras la describió: "Cuando trabajas a gusto y todas las personas que te rodean sonríen contigo, te das cuenta que lo estás haciendo bien".

"Hermosaaaa migui", "2x1=?", "So good" (Tan buena), "saludos amiga preciosa ceci galiano siempre luciendo cuerpazo hermoso", "Qué preciosa te ves hoy", "Esa de rojo", "Muñeca", "Piernotas", "Que belleza gracias por compartir", "Preciosa", "Mi amor", son algunos de los halagadores comentarios que recibió Ceci por enseñar sus estilizadas piernas.

Y a estos le siguieron "@ceci_galliano te lo mereces...", "@ceci_galliano ceciliaaaaaaa como no te van a sonreír si eres luz, amiga siempre UP #tqymqc", "Delicia de mujer sexy y hot", "Es que sos encantadora", "Que bonita", "Como me gustas galianoooo!!!", "Mamita querida", son otros de los reveladores mensajes de sus fans del género masculino, quienes al verla lucir piernón, no tardaron nada en externar su admiración por la argentina.

Incluso, hubo quien ¡hasta le pidió matrimonio! con un: "Cásate conmigo"; así también alguien dejó claro que Argentina produce solo bellezas: "Que bello es lo que produce ARGENTINA". Así también los seguidores más fervientes, siguieron halagando a la también actriz que posiblemente hará telenovela próximamete: "Mamasita linda que hermosa piernas tienes", "Chulada de hembra verdad de Dios... besos bonita", "Uhhh lala", "Afrodita".

La postal de Galliano ha logrado ya, un total de 426 comentarios y 30,2 corazones rojos.