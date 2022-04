Cecilia Galliano enciende el alma de sus fans con buena pose y en bañador

Hace unos días, Cecilia Galliano volvió a sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir una fotografía con la que encendió el alma de sus fans tras presumir el tremendo cuerpazo que se carga desde la playa.

Fue a través de su perfil de Instagram que Cecilia Galliano dejó sin aliento a sus más de dos millones de seguidores al compartir la imagen en la que presume su buena pose y su espectacular figura que se carga a sus 40 años. "Fin ahí te voy !!! que Plan para este fin ?, escribió la actriz de La Desalmada en la instántanea en la que aparece en la orilla del mar y luciendo un bañador de dos piezas, blanco con azul.

Como era de esperarse sus más de 2.2 millones de fans no tardaron en reaccionar y la llenaron de halagos y bellas palabras. "Esto que veo es maravilloso ceci estás super bella", "Que cuerpazo belleza Hermosa", "Muy buena pose", "Qué ardiente y sexy te vez", "Wooow Wooow Wooow Wooow Wooow simplemente no hay palabras para describir tanta belleza en una mujer sumamente sexy y espectacular", "Guapisima, cuerpazo", "Woooow que hermosa posición", "Saludos hermosura de mujer", "Cuerpazo", fueron algunos de los halagos que la famosa recibió.

La publicación de la también conductora de televisión nacida en Córdoba, Argentina, superó los 30 mil Me Gusta a solo unos días de la publicación. Cabe mencionar que Cecilia Galliano es una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo y tras su reciente participación en la exitosa telenovela La Desalmada fue que ganó más popularidad.

A principios de año, la famosa también se vio envuelta en una polémica luego de que una revista de espectáculos de circulación nacional publicara unas imágenes en las que se le ve junto al productor de Televisa, José Alberto "El Güero" Castro, ex pareja de la actriz Angélica Rivera, por lo que se rumoró que Cecilia Galliano y el productor tenían un romance.

Ante este rumor, tanto José Alberto Castro como Cecilia Galliano desmintieron a tal publicación y aseguraron que tenían una buena relación pero como amigos.

“Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo”, aclaró el productor. Mientras que la ex de Sebastiájn Rulli señaló que el hermano de Verónica Castro es una persona a la que quiere mucho por ello la verán seguido con él.

"Me van a ver 20 veces más cenando porque es una persona que quiero, que respeto y que creo que me quiere... no hay nada que esconder", señaló Cecilia Galliano en su momento.

