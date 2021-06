Cautiva Ana Bárbara al posar frente al espejo y en bata de seda

A Ana Bárbara se le ha dado por deslumbrar a sus seguidores en redes sociales luciendo su espectacular figura con atuendos muy sensuales, como en esta ocasión, en que deleitó la mirada de los caballeros envuelta apenas en una delicada bata de seda.

La jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento”, donde alternó con Chiquis Rivera, posó frente al espejo y arrancó suspiros al mostrarse muy natural y presumiendo su belleza con muy poco maquillaje y un llamativo labial rojo pasión.

Ana Bárbara cautivó a sus admiradores con un par de imagenes y no fue necesario mucho más para enamorar, mientras anunciaba nuevos proyectos que tienen que ver con su etapa como empresaria, pues la cantante también ha incursionado en otros campos además de la música, con muy buenos dividendos.

Lee también: Con blusa de transparencias, Ana Bárbara se luce y detiene el tráfico

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde la intérprete de “La trampa” compartió dos fotografías con sus 2.5 millones de seguidores en las que aparece modelando una delicada bata de seda en tonalidad dorada con la no sólo presumió sus belleza, sino que dejó ver parte de sus encantos.

En la primera postal, la “Reina grupera” aparece parada frente al espejo, con la bata cerrada y amarrada con una cinta en la cintura, mientras mira su reflejo con un gloss en sus labios y el cabello echado sobre su hombro izquierdo de una manera muy sexy.

Pero en la segunda imagen, Ana Bárbara se destapa más y deja abierta la prenda casi hasta la cintura, dejando apreciar sus melones de una manera muy sensual, mientras mira hacia abajo, como no dándose cuenta de la joya que estaba presumiendo.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y se manifestaron a manera de comentarios de la publicación, enloquecidos por la belleza de la solista de regional mexicano y lanzándole piropos a diestra y siniestra, haciendo ver que los tiene flechados con su espectacular cuerpazo.



Lee también: Con outfit de lunares, Daniella Chávez asoma sus voluptuosos encantos

“O sea, cada día que pasa eres más hermosa, eres una diva”, “Bella, mi hermosa reina, no cabe duda que eres la mujer más hermosa que existe sobre la tierra, eres bella, increíble, única, espectacular, tierna y la mejor, te amooooooooooo, un millón de besos”, “Simplemente te admiro tanto”, “La mejor modelo”, “Wow! Belleza de pies a cabeza”, “Las personas se equivocan cuando dicen que la perfección no existe, porque si no, tú no existirías”, comentaron sus fans en el post.

En los últimos días, Ana Bárbara ha levantado revuelo con las fotos que ha compartido en Instagram pues muestra su belleza con una clase y glamour difíciles de igualar, como cuando se paseó por San Miguel de Allende con un sujetador y transparencias, levantado suspiros a su paso.