Carolina Sandoval se embarra aceite y se mete a la regadera a mojar sus chicharrones

De nueva cuenta Carolina Sandoval vuelve a causar todo un revuelo en redes sociales tras mostrarse en un diminuto bañador rosa y mientras se embarra aceite en algunas partes de su cuerpo "para que se me resbalen todos los comentarios de la gente ponsoñoza".

Tras un video en vivo en su cuenta de Instagram, la ex presentadora del programa Suelta la Sopa, sorprendió una vez más con sus atrevidas ocurrencias durante su popular “Almuerzo con Caro” en donde lució su tremenda figura en un bañador de dos piezas de color rosa, y en donde además embarró algunas zonas de su cuerpo con aceite.

"Hola, hola, pepsicola, buenas tardes por las tardes, y bienvenidos, miren al cuerpazo con Caro, hoy esta, mira echándome aceite para que se me resbalen todos los comentarios de la gente ponzoñosa", comenzó diciendo Carolina Sandoval mientras expone su figura frente a la cámara. Posteriormente la conductora presentó a su invitada especial, Tania Medina, quien es una especialista en cirugía plástica.

"Hola, estoy muy feliz de estar con todos y más porque vamos a tratar un tema espectacular y sin tabues", expresó la doctora mientras que Caro le pidió que le diera un tiempo para darse una fugaz remojada para quitar el aceite que se embarró en su cuerpo.

"Dejáme refrescarme, es que me eché mucho aceite, me tengo que refrescar porque yo se que esto es demasiado, me estoy quitando un tengo que quitar un poco para que la doctora pueda hacer la consulta que ustedes merecen, me voy a mojar nada más el pelo porque estos chicharrones no se están mojando muy bien", expresó Sandoval.

Acto seguido, la presentadora le hizo una consulta a la especialista sobre qué le haría en su cuerpo para desaperecer esas libras que tiene de más. "Lo primero que te preguntaría es para qué y para quién te harías esa cirugía", expresó la doctora a lo que Carolina Sanqdoval le respondió: " Yo me la haría si fuera el caso, que todo el mundo sabe, que tengo de testigo a todo el Instagram que yo lo que me pienso operar son las lolas, y me las pienso operar por aquello de que ya no me siento contenta, de pronto con los 475 cc que yo me puse, por ahí he puesto dos visitas al cirujano".

“La Venenosa”, aseguró que a ella le da miedo llegar al cirujano y que a él le den ganas de hacer varias cirugías luego de ver su cuerpo en la mesa de cirugía. La doctora consideró que ella le haría una reducción y levantamiento de estos, además de hacerle una lipo en todo la parte de la espalda. La especialista aseguró que si Carolina Sandoval se hiciera estás cirugías ya no quedaría nada de ella.

De manera casi inmediata los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, y aunque muchos aplaudieron a la venezolana por mostrarse en bañador y embarrarse el aceite en su cuerpo para la consulta con la especialista, hubo quienes se le fueron encima a la influencer.

“Que vulgar para contestarle a los que te siguen pero como dices as lo que te dé tu perra gana ridícula no tienes educación", "Hablas de gente ponsoñosa. Te ves en un espejo cierto. Y es la gente a la que te gusta alimentar con tus comentarios", "Que chocante, la dr fina educada y elocuente, ella cada día más vulgar, no me refiero a la forma de vestir", " Bueno en lo personal ya es pan con lo mismo me gustaría verla nuevamente en la televisión“, “Payasa de payasa ya debería hacer algo diferente que pereza a toda hora con la misma cosa“, fueron algunos de los mensajes en la caja de comentarios.

