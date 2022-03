Carolina Sandoval pierde la vergüenza y presume encaje enterrado

Una vez más la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval 'La Venenosa' dejó a sus millones de seguidores de las redes sociales con la boca abierta tras compartir un polémico video en el que dejó claro que la pena y la vergüenza no van con ella, pues dejó a la vista su tanga de encaje.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Carolina Sandoval apareció con su encaje enterrado mientras estaba la cabina de su programa Cuéntamelo Todo, pues se disponía a realizar el challenge que popularizó Anitta con el tema “Envolver”. Sin embargo, cuando la presentadora de televisión dejaba salir su tanga morada por la parte trasera de su pantalón y estaba apunto de ir al suelo, su madre no le permitió que se uniera a está tendencia, que ya se unió Erika Buenfil.

“ADVERTENCIA SALVADA POR LA CAMPANA DE MI MAMÁ, conste que tuve que la intención de hacer el #trending polémico de #anitta. POSDATA: Mi mamá @amaliadesandoval me dió #timeout (suspendido por lluvia)”, escribió Carolina Sandoval junto al video con el que no sólo despertó risas, si no que también generó todo tipo de comentarios.

Lee también: En pleno antro, Niurka Marcos se levanta el vestido y deja que la toquen

"Cuando ya pierdes la vergüenza...", "Que guapa es esta señorita y muy sexy robando miradas, saludos desde Perú, éxitos y bendiciones", "No saben que hacer..para llamar la atención", "Jajaja Ay nena, q mucho me reí!!!! Tus ocurrencias!!! ", "No sabe ni como llamar la atención", "No se puede con esta mujer por dios.", "Te hiciste tu solita calzón chino mana !!!", "Lo que hay que hacer para tragar el mundo cada Dia esta mas loco", son algunas reacciones de sus fans.

Hasta el momento el video lleva más de 39 mil Me Gusta y más de 800 comentarios. Cabe mencionar que no es la primera vez que Carolina Sandoval sorprende con sus ocurrencias y con el que causa sientos de risas, independientemente de los paros cardiacos que provoca con sus atrevidos videos en los que posa con poca ropa o sin nada.

Precisamente hace unos días La Venenosa se quitó toda la ropa y posó desde la intimidad de su baño. Carolina Sandoval pretendía compartir con sus más de 2.6 millones de seguidores de Instagram cuál era su peso, sin embargo, a último momento la báscula no funcionó.

Lee también: Aracely Arámbula derrite con vestido de brillos y súper escote

“Que nadie te haga sentir de menos por pesar más… Recuerda, vales por lo que llevas dentro no por lo que se ve por fuera. Ser bella es más que tú cintura, tus caderas y tus piernas. Y créanme que se los está diciendo alguien que ha vivido en distintas tallas y ninguno de mis “pesos” llamenlas libras de más o de menos me ha hecho mejor o peor”, escribió La Venenosa junto al video en el que se quitó toda la ropa.

Síguenos en