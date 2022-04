Carolina Sandoval expone su retaguardia y recuerda cuando le dijeron que estaba llena de carne

Una vez más Carolina Sandoval se defendió ante el bombardeo de críticas que ha recibido por exponer al máximo su cuerpo en las redes sociales e incluso la ex conductora de Suelta la Sopa recordó la vez que sus haters la atacaron duro y le dijeron que su trasero era muy voluminoso y que estaba lleno de carne.

La conductora de televisión es una de las famosas más activas en las redes sociales y una de las que se muestra con poca ropa. Y aunque su intención no es enseñar por enseñar tal y como lo ha dicho en repetidas ocasiones, si no invitar a su público a quererse tal como es, a Carolina Sandoval le ha costado múltiples críticas.

En una de sus más recientes publicaciones, la ex conductora de Suelta la Sopa compartió un video en el que apareció desde el interior de su recamara con un traje de baño de hilo. Más allá de presumir su figura, la famosa recordó la vez que unos usuarios le dijeron que retaguardia, cintura y piernas estaban llenas de carne, además de que una mujer delgada era obra de arte y una llenita se veía vulgar.

"Hola, hola mis amores, me estaba probando este traje de baño y me estaba acordando de lo que me dijeron una vez, que mis nalgas y mi cintura y mis piernas eran demasiado llenas de carne mucho volumen y que se veían muy vulgar. E incluso me dijeron que una flaca era obra de arte pero una mujer con carne era una grosería, menos mal que este pechito no se acobarda porque todas las medidas las he tenido", comenzó diciendo Carolina Sandoval mientras exponía su cuerpo.

Pero no fue todo, ya que Carolina Sandoval compartió que ser flaca no define el éxito de una persona, pues al final de cuentas la sociedad siempre termina por criticar aunque seas delgada, llenita o con sobrepeso. La presentadora también hizo énfasis en que el mal uso de las redes sociales puede llegar a destruir a las personas por lo que hizo un llamado al público a hacer lo correcto; en vez de criticar apoyar y aceptar.

"Pero lo más grave es lo que esta pasando a nivel de la sociedad, tengo dos hijas, tengo un sobrino, tengo multiples amigas que tienen hijas y los valores que de nada más por ser flaca es que eres exitosa o la gente te va a querer, mentira eres flaca y te critican, eres gorda te critican, tienes sobrepeso te critican", señaló la conductora de televisión.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Carolina Sandoval responde a quienes la critican por su cuerpo, ya que hace unas horas también respondió a todos aquellos que la presionan para que se realice una cirugía bariátrica para adelgazar.

"Que la gente entienda que yo no me quiero cortar nada, que yo no me quiero operar el estómago, que no me quiero poner nada aquí adentro para que me quite las ganas de comer. No me sigan escribiendo por favor que me están poniendo triste. No me quiero operar nada, no me quiero cortar nada. Me da susto, déjenme tranquila", señaló Sandoval.

Para posteriormente asegurar que probablemente entre a quirófano pero para quitarse los implantes de senos que se puso hace años pero no para realizarse la operación de estómago. "Yo respeto a todo el mundo que se quiera hacer lo que quiera, pero también necesito que respeten lo que no me quiero hacer. El hecho de que ahora esté en tendencia la operación del estómago y sea un éxito para muchos, no indica que yo me la tenga que hacer", añadió.

Para finalizar, Carolina Sandoval dejó claro que ella es feliz con su cuerpo y que no caerá en la presión de las personas para operarse. "No caeré en la presión social que hace más de veinte años me llevó a un quirófano y me hizo ponerme los senos más grandes por moda. Sé que existen excelente médicos, especialistas en esta operación y los respeto y admiro, y qué bueno que estén ayudando a quienes deciden dar este paso, pero YO no quiero. Mis decisiones del presente no están basadas en mi físico, y menos pretendo hacer cosas que me dan miedo, los amo y les deseo lo mejor", concluyó.

