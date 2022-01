Carolina Miranda se olvida de las prendas y se pierde entre sus sábanas

Luego de anunciarse su nuevo proyecto, con el que debutará en Televisa, Carolina Miranda demostró que es una de las actrices más guapas del medio del espectáculo y conquistó a todos perdida entre sus sábanas, cubriendo sus curvas con la delicada tela y nada más.

La protagonista de “¿Quién mató a Sara?”, serie de Netflix, dejó con la boca abierta a sus miles de admiradores en redes sociales al olvidarse de las prendas y envolverse con sus sábanas en su cama, presumiendo su perfecta espalda en unas artísticas fotografías en blanco y negro, que provocaron que la llamaran ‘diosa’.

Para Carolina Miranda, 2021 fue un año de grandes éxitos y 2022 ha arrancado muy prometedor tras sumar un protagónico más ahora en “La mujer del Diablo”, serie que será una de las primeras que serán lanzados para la plataforma de Televisa y Univisióo, y lo celebro perdiéndose entre sus sábanas sin nada más.

Lee también: De minifalda y animal print, Malillany Marín recuerda personaje de ‘la Buenona’

La actriz originaria de Irapuato, Guanajuato, compartió con sus seguidores en Instagram tres fotografías muy artísticas, en blanco y negro, en las que posa sin prenda alguna, únicamente envolviéndose con unas sábanas de seda y mostrando parte de su piel, enloqueciendo a sus fans.

La protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” arrebató suspiros con las imágenes, las cuales acompañó con una reflexión que quiso ejemplificar mientras se perdía entre sus sábanas, mostrando su belleza al natural con un topless de espaldas.

Fueron tres imágenes en las que Carolina Miranda posa recostada boca abajo y también sentada cubriéndose con las sábanas, mientras adopta un semblante pensativo y deja ver a sus seguidores la perfección de su belleza, llevándose una carretada de piropos.

“Me perdí, me perdí mil veces, di vueltas, caí, me levanté. Me perdí en las noches, en mis pensamientos, en mi presente. Me perdí tan fuerte que no me quedó más remedio que encontrarme…”, fue la reflexión que compartió la actriz mexicana junto con las fotografías, obteniendo miles de reacciones.

Lee también: Carolina Miranda y José Ron inician grabaciones de La mujer del Diablo

“Eres tan hermosa. De alguien como tú sólo se puede aprender, te adoro“, “¡Diosa!“, “Lo mejor está por venir“, “¡Arte y magia en todo su esplendor!“, “Divina“, “Cada día estás más guapa“, “Mujer preciosa“, “¡Hermosa y exitosa!“, “Siempre encantadora“, “¡Qué hermosa mujer!“, “¡La diosa de México!“, “Preciosa y encantadora“, “Lindísima“, “Eres un ángel caído del cielo“, fueron algunas de las impresiones que provocó.

Carolina Miranda va por más éxitos este 2022 pues ha comenzado grabaciones de “La mujer del Diablo”, donde compartiré a créditos con José Ron y Adriana Louvier, además que a mediados de año estrenará la tercera temporada de “¿Quién mató a Sara?”, en Netflix.

Síguenos en