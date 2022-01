Carolina Miranda se luce en vestidito de encaje y presume tatuaje

Una de las actrices latinas más guapas de la actualidad, y que tuvo un gran 2021 a escala profesional es Carolina Miranda, quien no sólo mostró su talento en la pantalla chica, sino que no dejó de derrochar belleza, como cuando se lució con un vestidito de encaje blanco que le permitió destacar sus estilizadas piernas.

La protagonista de “¿Quién mató a Sara?”, serie de Netflix, dejó sin aliento al cruzar las píernas y presumir un tatuaje en uno de sus pies, detalle que no pasó desapercibido para sus millones de fans en redes sociales.

Sentada a la orilla de una fuente, Carolina Miranda derrochó belleza y estilo con su sexy vestidito blanco de encaje, el cual presumió en 2021 durante una visita que realizó a Milán, Italia, dejando ver que sí hay y bien, y celebrando el gran éxito que tuvo con sus últimas producciones.

La popularidad de la actriz originaria de Irapuato, Guanajuato en redes sociales subió como la espuma tras su participación en “¿Quién mató a Sara?” y actualmente cuenta con 1.2 millones de seguidores en Instagram, plataforma en la que compartió un par de postales modelando el sofisticado outfit con el que robó miradas.

La histrionisa mexicana cruzó las piernas con el vestidito blanco y provocó cientos de suspiros de sus fans al presumir sus torneados muslos un sexy tatuaje de letras en uno de sus pies, deleitando la pupila y al mismo tiempo sintiéndose cómoda con la prenda, la cual tenía como detalle un delicado encaje tejido en las orillas.

Carolina Miranda presumió sus encantos con clase y le dio un toque ultraelegante a su atuendo con un listón amarrado a su cuello, el cual contrastaba con el resto de su look, mismo que complementó con una sandalias blancas de suela ancha, una bolsa café y el cabello en una coleta.

“Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas”, escribió la actriz de “Señora Acero” y sus seguidores no pudieron dejar pasar la oportunidad de piropearla, destacando su gran estilo y su innegable belleza.

“Malverde, hazme el milagrito con la Caro. I love you princess “, “¡Qué bonita!”, “Estás hermosa”, “Te amo”, “Eres perfecta”, “Demasiado bella”, “Eres la más bonita, eres una diosa”, “Baby girl”, “Qué increíble y maravillosa”, “La más linda”, “Vicenta Acero”, “Ahhh, el tatuaje se te ve divino”, “Señorita: su belleza deja huella donde quiera que pasa, gracias por compartirla”, reaccionaron sus seguidores.

Tras participar durante 2021 en “¿Quién mató a Sara?” y “Malvere: El Santo Patrón”, Carolina Miranda se ha convertido en uno de los rostros más conocidos internacionalmente y 2022 pinta para ser mejor con el estreno de la tercera temporada de la serie de Netflix, que ya culminó grabaciones pero aún no se tiene fecha de lanzamiento.

