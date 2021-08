Carolina Miranda revela sus secretos en crop top de encaje y mini short

A Carolina Miranda el verano se le ha dado bien como para deleitar a sus fans con su espectacular belleza cada vez que comparte contenido nuevo en sus redes, y es que la actriz mexicana es de esas mujeres que lucen bien con lo que se ponga, ya sean bikinis o ropa casual, como en esta ocasión, en la que se lució con un mini crop top de encaje con el que reveló todos sus secretos.

La protagonista de “¿Quién mató a Sara?”, serie de Netflix, dejó a un lado los trajes de baño con los que causó impacto en días pasados y dio cátedra de buen gusto con un outfit veraniego con el que siguió la tendencia de la temporada, utilizando un mini short para mostrar pierna y un delicado crop top para presumir escotazo y abdomen.

Aprovechando lo sexy de su atuendo, Carolina Miranda posó sentada desde un sillón mientras preguntaba a sus fans sus secretos, mientras miraba fijamente a la cámara y dejaba apreciar sus encantos con el crop top de encaje con el que lució como una reina.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la actriz mexicana compartió una postal en la que adopta una postura muy seductora y pregunta directamente a su 1.2 millones de seguidores por algo muy íntimo: “¡¿Y si me cuentas tus secretos?!”.

La protagonista de “Malverde: El Santo Patrón” posaba sentada con las piernas cruzadas y presumiendo pierna con un mini short rojo con blanco, mientras que en la parte superior destacaba su escote con un crop top de encaje blanco, con hombros descubiertos y holgadas mangas del mismo material.

Carolina Miranda sostenía en una de sus manos una copa mientras con la otra posaba sus dedos sobre sus labios, haciendo más sexy la postal y arrebatando suspiros entre sus seguidores, quienes no pudieron evitarlo y le contaron sus secretos sin pensarlo.

“¡Ay, Dios mío!”, “¡¡Siempre la más guapa de todas!! ¡¡Love you, mi Carito!!!”, “Mi secreto es que te amoo”, “Sólo si tú me dices los tuyos”, “Que te quiero mucho, mi Carolina, pero shhh, no le digas a nadie. ¡Qué Diosa te ves!”, “Todo lo que quieras. La sensualidad personificada”, “Qué alguien explique por qué esta chulada de mujer es la más bella de México”, “Eres un bombón”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la actriz en redes.

En los últimos días, Carolina Miranda ha estado muy activa en Instagram luego que su número de seguidores incrementara a raíz de su participación en la serie “¿Quién mató a Sara?”, donde interpreta a Elisa Lazcano, gracias al gran éxito mundial que tuvo la producción, posicionándose en lo más visto de Netflix en más de 30 países.

Ahora, la histrionisa guanajuatense se prepara para regresar a rodar la tercera temporada de este thriller, cuyas grabaciones iniciarán en octubre de este año. Por lo pronto, Carolina Miranda tiene en puerta el estreno de “Malverde: El Santo Patrón”, donde lleva el rol estelar junto con Pedro Fernández.

