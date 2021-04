Carmen Villalobos se sube la bata mientras cautiva con movimientos de caderas

Carmen Villalobos volvió a sorprender a sus admiradores con un sensual movimiento de caderas que dejó babeando a más de uno y confirmó que sigue siendo una de las actrices favoritas del público, que está muy al pendiente de su nuevo proyecto, el remake de la telenovela “Café con aroma de mujer”, una coproducción de RCN Televisión y Telemundo.

Famosa por sus participaciones en series como “Sin senos no hay paraíso” y “El señor de los cielos”, la actriz originaria de Barranquilla, Colombia, arrancó suspiros con sus movimientos mientras se subía la bata de baño dejando ver parte de sus esculturales piernas.

Esta fue la manera en que Carmen Villalobos le deseó un feliz cumpleaños a uno de sus amigos y le dedicó el bailecito a ritmo de la canción “Copines”, de Aya Nakamura, con la que cautivó y sacó sus mejores pasos, y hasta con grupo de bailares contó, quienes complementaron el “numerito” de la sexy atrás, quien dará vida a la villana Lucía Sandoval en “Café con aroma de mujer”.

La actriz se encuentra muy ocupada con el rodaje de la telenovela y mantiene a sus fans al tanto de cómo va la producción mediante sus historias de Instagram, pero también se dio tiempo para felicitar a su amigo y grabó un pequeño video que luego subió a la aplicación de la camarita, donde sus fans pudieron verlo.

Carmen Villalobos parece lista para que la maquillen antes de las grabaciones del melodrama y es por ello que hizo parte del momento a los miembros del staff que estaban cerca de ella en esos momentos, y todo quedó grabado en el clip, donde la histrionisa barranquillera deleita las pupilas de sus más de 17 millones de seguidores.

Carmen Villalobos cautivó con su sensual movimiento de caderas. Foto Instagram Carmen Villalobos

No es la primera vez que la guapa actriz sorprende a sus admiradores con sus sensuales pasos de baile, pues continuamente aprovecha su gusto por la música y poner a mover sus caderas al ritmo de la música para después compartirlo con sus seguidores en redes sociales, pues también es muy activa en TikTok.

Por el momento, la actriz está de lleno metida en su papel de “Lucía Sandoval”, pues este representa un reto para la guapa actriz, dado que nunca antes había interpretado un antagónico en su tierra natal, por lo que espera cumplir con las expectativas que se han puesto sobre ella y sobre toda la producción.

En una entrevista, Carmen Villalobos mencionó lo que significa para ella estar en este proyecto y darle vida a la villana de la historia: “Lucía es un personaje maravilloso, es una mujer maravillosa que llegó en este momento de mi carrera y la estoy disfrutando un montón.

"Me la gozo, me encanta que cuando hago una escena el mismo crew me diga ‘oye, miraste tan mal, por qué’, y ya me dicen que estoy en modo ‘Lucia’. Este es mi primer antagónico, entonces vamos a ver qué tal lo recibe la gente”, mencionó.