Carmen Villalobos se luce en bikinazo negro y piel mojada saliendo de la piscina

Tras darle la bienvenida a marzo con una escotada blusa de agujetas al frente, Carmen Villalobos volvió a poner a temblar a sus fans al lucir su figura en un bikinazo negro emergiendo de la piscina, con las gotas de agua resbalándole por sus curvas, causando sensación en redes sociales.

No en vano la villana de “Café con aroma de mujer”, melodrama de Telemundo y Canal RCN, es una de las latinas más seguidas en Instagram y es que además de su talento, sabe cómo utilizar su belleza para hacer cimbrar las redes y dejar babeando a sus fans, demostrando que está como quiere y esta vez no dejó dudas de ello mostrando sus curvas y su piel mojada.

Saliendo de la piscina, Carmen Villalobos arrancó suspiros con su figura perfecta enfundada en un tremendo bikinazo negro con el que dejó muy poco a la imaginación y puso a fantasear a sus admiradores con su piel mojada, rompiendo las redes con su sensualidad y belleza, como pocas famosas lo logran.

Los más de 18 millones de seguidores que tiene la estrella colombiana en Instagram quedaron sin palabras ante la sexy imagen que compartió en su perfil, en la que posa saliendo de una piscina en un traje de baño de dos piezas, con el que dejó ver su marcado abdomen y sus encantos, mientras disfrutaba de unos momentos de relajación.

Y es que la originaria de Barranquilla ha tenido un inicio de año muy ajetreado con el arranque de las grabaciones de “Hasta que la plata no separe” luego de recuperarse de la covid-19 que le dio en enero, por lo que en las últimas semanas apenas ha tenido tiempo para sí misma y vaya que lo aprovechó luciendo su figura y deleitando a sus admiradores.

En la imagen, Carmen Villalobos utiliza un top de cuello halter y tirantes delgaditos con copas en color negro con brillantes; en la parte inferior lleva puesto un mini bikini oscuro amarrado a sus caderas con delgadas tiras de tela, dejando ver su marcado abdomen y sus caderas, mientras sus piernas se perdían dentro del agua.

“¡Les cuento que hoy en medio de tantas grabaciones, me tomé un tiempito para consentirme y relajarme! Ustedes no se imaginan la delicia de lugar aquí en Bogotá @wellnessspamovil Gracias por consentirme tanto. Porque no hay que esperar un momento especial para cuidarnos y amarnos”, fue el mensaje que acompañó la publicación, desatando una lluvia de piropos.

“Ya terminé de ver a ‘Café con aroma de mujer’, por eso te desbloquee”, “Nooo, ¡pero qué belleza de mujer!”, “Novia mía”, “¡Dios mío, qué mujer!”, “Carmen, pon cuidado con lo que subes, no ves que hay gente que se puede infartar con tu belleza”, “¿No te duele la cara de ser tan hermosaaaaa?”, “Amor de mi vida”, “¡Qué diosa!”, “Esa foto va a tener un millón de likes”, “El cuerpo de tu vida”, “Cada día me enamoras más”, fueron algunas reacciones.

Luego de un 2021 donde Carmen Villalobos se atrevió a experimentar facetas que no había tocado, como interpretar a una villana y probar suerte como conductora de televisión, ahora, en 2022, regresa a los protagónicos de telenovelas y muy pronto se le verá en el remake de “Hasta que la plata nos separe”, al lado de Sebastián Martínez.

