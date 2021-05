Carmen Villalobos se arriesga con pronunciada abertura en falda

Carmen Villalobos volvió a sorprender a sus fans con una pronunciada abertura en la falda que dejó ver sus atributos de una manera muy sexy y elegante, lo que para causó gran impacto entre sus seguidores en redes sociales, quienes se deleitaron con la impresionante imagen.

Originaria de Barranquilla, Colombia, la histrionisa se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística pues participa en la nueva versión de la telenovela “Café con aroma de mujer“, producción de Telemundo, en la que por primera vez le da vida a una villana, y vaya que es una hermosa antagonista.

No obstante, pese a las arduas jornadas de trabajo que tiene, Carmen Villalobos siempre tiene tiempo para consentir a sus fans y esta vez aprovechó un minuto de descanso para compartir una fotografía en la que luce sensacional y modelando unas torneadas piernas en una arriesgada abertura en su atuendo.

La protagonista de “Sin senos no hay paraíso” compartió con sus 17.2 millones de seguidores en Instagram una fotografía en la que aparece sentada en un sillón, de manera muy relajada, y presume sus espectaculares piernas en una falda verde con una pronunciada abertura, la cual permite apreciar sus encantos.

En la parte superior, Carmen Villalobos lució un top con estampado de rectángulos y dejó caer uno de los tirantes de manera muy sexy sobre su brazo, dejando al descubierto uno de sus hombros. Además, la actriz apoya uno de sus codos en el respaldo del sillón mientras toca ligeramente su cabello y mira hacia abajo.

“Nuevo día, nuevas esperanzas, nuevas oportunidades. A darle con todo a esta gran semana, mi gente linda. Siéntete agradecido y feliz“, fue lo que escribió la actriz que da vida al personaje de Lucía Sanclemente en el remake de la exitosa telenovela colombiana, en la cual comparte créditos con William Levy y Laura Londoño.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y likes por parte de los seguidores de Carmen Villalobos, quienes alabaron su belleza mediante piropos que se pueden leer en el perfil de la originaria de Barranquilla, quien es una de las famosas más guapas del medio del espectáculo internacional y que ha ganado gran fama gracias a su personaje de Catalina en “Sin senos no hay paraíso“.

“¡Dios, cómo le haces para estar cada día más hermosa!“, “Hermosa“, “El look y outfit es divino“, “Lo que sobra es pierna“, “ Amo tu look“, “Extraño ver tus historias y publicaciones de la Hacienda“, “Divina, me encanta la música, la novela cada día más interesante“, “Dios, no dejo de ver la foto“, “Menos mal que me senté porque si no me desmayaba“, “Feliz comienzo de semana para ti también, hermosa“, se lee en algunas de las reacciones que dejaron los seguidores de la actriz en Instagram.

“Café con aroma de mujer“, nuevo proyecto de Carmen Villalobos, se estrenó el pasado 10 de mayo por la señal de canal RCN en Colombia, sin embargo, el estreno internacional del melodrama será este 25 de mayo por la cadena Telemundo, que transmitirá a varios países la nueva versión de la historia que hicieran famosa Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco.