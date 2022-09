Carmen Villalobos roba cámara a Marlene Favela con extravagante minifalda

Tras coincidir en un mismo proyecto televisivo, las actrices Carmen Villalobos y Marlene Favela, han causado estragos con su belleza entre sus fanáticos en redes sociales y compañeros de show culinario en el que comparten créditos, pero la colombiana logró robarle cámara y la atención a la mexicana, tras lucirse con atuendo de extravagante minifalda.

Y es que, Carmen Villalobos, quien es la presentadora del reality show "Top Chef Vip" de Telemundo, aprovecha el rol que tiene en el mismo, para lucirse al último grito de la moda, como la conductora más top de la tv estadounidense y latina.

Y el pasado martes no fue la excepción tras modelar ante la cámara en pleno estudio de grabación un outfit blanquinegro de blusita ombliguera con manga bombacha y una extravagante minifalda con una notable cola a un costado, que la hicieron ver glamorosa.

Pero para tomar un poquito más de altura, Carmen Villalobos, la protagonista de "Hasta que la Plata nos Separe" (2022) de la misma televisora, utilizó unas sandalias de plataforma de tiras y no perdió el tiempo, compartiendo su vídeo a través de una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en la que escribió:

"Deberíamos sentirnos gatúbelas a diario! Ser de esas personas raras... que no saben rendirse #topchefvip @telemundo @telemundorealities" no sin antes hacerle un guiño a su paisana, la cantante Karol G, con su tema "Gatúbela" de fondo. Y a tres días de su clip, la colombiana ha llamado la atención de 238,766 seguidores y más de 1,440 mensajes.

Por su parte, la actriz mexicana Marlene Favela, quien ha rechazado algunos protagónicos de telenovelas en México y prefirió darse una oportunidad en la televisora estadounidense en este reality show culinario, se vislumbraba como una de las participantes más bellas del programa cuando hace unas semanas posó de perfil con un vestido entallado color morado con el que no dejó duda de su descomunal belleza y cuerpo de diosa en pose de perfil.

"En #topchefvip muy pronto por @telemundo #vestido by @marlenefavelafashion", escribió en aquella ocasión la oriunda de Santiago Papasquiaro, Durango, México, también en su visitado perfil de Instagram.

No obstante, la colombiana se la llevaría de calle con su sofisticado atuendo de extravagante minifalda que lució hace unos días en el show.

