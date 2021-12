Carmen Villalobos presume sus looks de 2021 y conquista como mujer empoderada

Aunque muchos pudieran pensar que la vida de Carmen Villalobos es perfecta, la realidad es que la actriz es un ser humano como cualquiera y tiene sus momentos buenos y malos, por lo que antes de que culmine 2021 abrió su corazón ante sus fans y conquistó con la mujer empoderada que es.

La villana de “Café con aroma de mujer”, telenovela coproducida por canal RCN y Telemundo, presumió todos sus looks de 2021 al tiempo que compartía un profundo mensaje donde dejó ver que el año no ha sido nada fácil y tuvo sus momentos de debilidad, como todos.

Sin embargo, para Carmen Villalobos lo más importante es levantarse de las caídas y así lo hizo ella este 2021, conquistando como mujer empoderada y luciendo sus mejores outfits en un video que subió a sus redes sociales, en el que presumió cuerpazo en un recorrido por los momentos más importantes que vivió de este año.

Desde su perfil de Instagram, la actriz colombiana compartió un video en el que aparece luciendo diferentes atuendos, comenzando con un espectacular mini bikini azul con el que deja ver sus curvas y llama toda la atención de sus más de 18 millones de seguidores en esta aplicación.

Dentro de las imágenes que se pueden ver en el clip destacan algunas que fueron portadas de publicaciones importantes como las revistas People en español y Hola!, para las que modeló espectaculares vestidos que resaltaron su belleza.

Además, dentro del catálogo de fotografías de este 2021, Carmen Villalobos también presumió varias imágenes con su esposo Sebastián Caicedo, con su familia y con sus amigos en reuniones realizadas a lo largo del año, demostrando que para ella convivir con sus seres queridos siempre ha sido muy importante, y así lo dejó claro en el mensaje que compartió junto con el reel.

“Siempre he sido una mujer fuerte de carácter pero con una sensibilidad única (yo sé que suena raro) pero es así. Siempre he velado no sólo por el bienestar de mi familia, sino de todas las personas que me rodean (así ellos no se den cuenta). He tenido etapas de mucha felicidad, pero también de mucho cansancio, mucho trabajo, de estar mal, muuuuy mal…”, escribió la originaria de Barranquilla.

“He llorado lo que no se imaginan, lloro por todo, es más, la última vez que lloré con todas mis fuerzas fue ayer… ¿Y saben algo? Así como me gusta inspirar fortaleza también se vale decir que no podemos más, que estamos agotados, cansados, desgastados y es válido gritar y derrumbarse porque sentimos que ya no tenemos las fuerzas para continuar”, agregó Carmen Villalobos.

Sin embargo, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” sacó su lado de mujer empoderada y señaló que prefiere mantener la actitud positiva y contagiar felicidad a quienes la rodean, y terminó su mensaje agradeciendo al 2021 por todo lo logrado en los últimos 12 meses, en los que pudo interpretar a su primera villana y además incursionó como conductora de televisión.

