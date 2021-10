En las últimas semanas, Carmen Villalobos ha estado llena de trabajo con las grabaciones del reality show “Escuela Imparables”, con el cual hará su debut como presentadora de televisión para el canal E! y ante las arduas jornadas de trabajo, la colombiana decidió escaparse unos días a la playa, donde presumió tremendo cuerpazo.

Tras probar suerte como villana en “Café con aroma de mujer“, remake producido por Canal RCN y Telemundo, la actriz decidió dar un giro un tanto diferente y por ello ha estado muy entrada con su nueva faceta como conductora de TV, trabajo que la ha mantenido en la Ciudad de México en el último mes y no desaprovechó la oportunidad de escaparse a la playa y lucir sus curvas en un bañador que se pierde entre su piel.

Carmen Villalobos mostró a sus admiradores en redes sociales su sexy outfit y dejó sin palabras al presumir su cuerpazo desde la playa, dejando que el sol bronceara su piel, eso sí, protegiendo su rostro con un sombrero que le dio un estilo muy glamoroso.

La protagonista de la saga de “Sin senos no hay paraíso” aprovechó el gran arrastre que tiene en Instagram para compartir en sus historias una serie de videos en los que hablaba sobre su visita a la playa, sin revelar específicamente el destino, pero lo hizo luciendo un bikini animal print en tono verde, con el que lució espectacular.

Sentada sobre la arena, Carmen Villalobos dejó ver sus tremendas curvas en el bañador de dos piezas, además de lucir un sombrero negro con una banda bordada de manera artesanal, y la cara sólo con base de maquillaje, protegiéndose del sol mientras disfrutaba de un día relajado.

En otro de los breves clips que compartió, Carmen Villalobos aparece recostada boca abajo sobre una toalla y con el mar a las espaldas, dejando ver, desde ese ángulo, su voluminosa retaguardia mientras broncea su piel, mostrándose como pocas veces se ha dejado ver en redes sociales.

La actriz colombiana se relajó de esta manera después de varias semanas de trabajo en las que ha estado muy metida en la grabación del reality “Escuela Imparables“, en el cual 12 mujeres emprendedoras recibirán capacitación y diferentes herramientas para lograr que sus negocios sean exitosos.

La originaria de Barranquilla se mostró muy contenta por asumir este nuevo reto en su carrera, pues, a excepción de las ocasiones en las que había acudido como presentadora en algunos eventos, nunca le había tocado ser la conductora principal de un programa de televisión, por lo que espera ansiosa el estreno del reality el próximo 8 de noviembre.

Posterior a este proyecto, Carmen Villalobos no ha dado a conocer qué será lo siguiente que hará, aunque muchos le siguen preguntando si habrá una nueva temporada de “Sin senos no hay paraíso” pues una gran cantidad de sus fans se enamoraron de Catalina Santana, sin embargo, Telemundo no ha dicho nada al respecto. Por lo pronto, ¡mira cómo se ve en el diminuto bañador!

