Carmen Villalobos levanta la pierna y muestra a Sebastián Caicedo todo lo que dejó ir

Tras anunciar su separación de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos se ha refugiado en el trabajo para no dejarse caer en la depresión y día a día sorprende a sus admiradores luciendo su espectacular belleza en redes sociales, poniéndole buena cara al mal tiempo.

Y si hay una de las cosas que se le pueden reconocer a la estrella colombiana es que siempre ha mostrado buena actitud y ha deleitado la vista de sus fans con sus outfits, y en esta ocasión se voló la barda con una fotografía en la que levantó la pierna en medio de una abertura, arrancando suspiros.

Recargada sobre una pared y con un vestido negro, Carmen Villalobos mostró a Sebastián Caicedo todo lo que dejó ir y deslumbró con su belleza a sus millones de seguidores en Instagram, que no pudieron evitar llenarla de piropos.

¡Adiós tristezas!

A la par de ser la conductora titular de Top Chef VIP, la colombiana también está presente en la pantalla chica en su país natal, donde se transmite la telenovela “Hasta que la plata nos separe”, la cual estelariza al lado de Sebastián Martínez y Gregorio Pernía.

En redes sociales, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” se ha mostrado empoderada y ha dejado las tristezas de lado, dejando ver que es todo un mujerón y así lo confirmó con una imagen en la que posa con un vestido negro de gala con el que no deja dudas de su belleza.

La actriz compartió una imagen en su perfil de Instagram para sus más de 20 millones de seguidores y levantó la pierna por la sexy abertura de su vestido, presumiendo lo que su ex dejó ir y mostrándose agradecida por las muestras de cariño que ha recibido por parte del público.

Carmen Villalobos lució esplendorosa con su atuendo negro, el cual combinó con unas zapatillas stiletto en el mismo tono, además de llevar el cabello suelto y lacio cayéndole por la espalda y los hombros, muy sonriente ante la cámara.

Los piropos para la presentadora de televisión no se hicieron esperar en redes sociales, donde sus seguidores se manifestaron en los comentarios haciéndole llegar una lluvia de halagos, no sólo reconociendo su gran belleza, sino también admirándole su gran talento actoral en “Hasta que la plata nos separe”, donde interpreta a Alejandra Maldonado.

“Ay, mi pobre Alejandra, me mató esa escena, no cabe duda de la gran actriz que eres”, “El capítulo me rompió el corazón, pobre Alejandra“, “La belleza personificada“, “Y Dios dijo: ‘hágase lo más hermoso del universo’ y nació la hermosura que está leyendo esto“, “¡Súper guapa!“, “Miren lo que se perdió el Méndez ese. Tremendo mujerón“, “Con una jefa así, trabajo gratis”, fueron algunas de las reacciones.

