Carmen Villalobos le copia a Danna Paola y regresa al castaño: ¡Volvió Catalina!

Para recibir el 2022, muchas famosas decidieron hacer cambios físicos en su look para materializar los internos y el cabello fue su preferido para empezar el año con todo. Primero fue Danna Paola la que dejó atrás el rubio y ahora se sumó Carmen Villalobos, que se despidió de su melena corta y “güera” y regresó al castaño.

En el último día del año, la protagonista de “Sin senos no hay paraíso”, serie de Telemundo, sorprendió a sus fans al mostrar el cambio de imagen que se hizo, volviendo a lo básico y a la cabellera castaña que la caracterizó durante mucho tiempo, copiándole a Danna Paola y haciendo recordar a Catalina Santana, su personaje en dicha ficción.

Con un video colgado en sus redes, Carmen Villalobos se unió a la tendencia de olvidarse del rubio y regresó al castaño y al largo, dejando sin palabras a sus millones de admiradores, que la habían visto en el último año y medio luciendo su pelo con toques claros y más corto de lo que solía.

La actriz colombiana colgó un video en su perfil oficial de Instagram en el que da cuenta de su transformación en un segundo, pasando de rubia a castaña y luciendo espectacular, provocando suspiros entre sus más de 18 millones de seguidores en la aplicación de la camarita.

En las imágenes, la también presentadora de televisión aparece primero con una pijama y el cabello despeinado, sentada sobre una silla de estética mientras muestra su cabello a la cámara y de repente aparece el estilista, quien hace un movimiento de empujar su cabeza y se hace la magia.

Lo siguiente que se ve en el video es Carmen Villalobos con una larga y abundante melena en tono castaño que inmediatamente hizo recordar a su fans a Catalina Santana, el personaje que interpretó en “Sin senos no hay paraíso” y que se ha vuelto el más popular de su carrera.

Lo cierto es que la colombiana lució espectacular con su cambio de look y con un vestidito plateado de pronunciado escote que se pegó a sus curvas y con el que presumió sus torneadas piernas, robando suspiros entre sus fans de Instagram.

“Mi gente, tengo que admitirlo... ¡Disfruté mucho ser rubia! Pero en vísperas de un nuevo año, es el momento de abrirse a nuevas aventuras y posibilidades... ¿Qué les parece mi nuevo look? ¡A mí me encanta! Gracias a mi adorado richie @salonricardoplata Se vienen muchas sorpresas... Que tengan un grandioso 2022”, escribió Carmen Villalobos, haciendo reaccionar a sus seguidores.



“¡Volvió Catalina!”, “La Catica que siempreeeee”, “Así te ves mucho más guapa”, “Se vio medio agresivo el proceso del cambio… pero ¡perfectaaaaa, preciosaaaa!! 10/10”, “Me encanta, de rubia te vez hermosa, pero castaña es lo tuyo”, “Que alguien le expliqué a esta mujer que tenga el look que tenga se verá igual de increíble. Hermosaaa”, “Carmen con pelo largo y marrón, se te reza”, “Te ves super bien con ese color y el cabello más largo”, son algunos de los comentarios que recibió.

